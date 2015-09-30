中国债市动态：国庆长假前收益率波动有限，交投偏淡但预期仍谨慎看多

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月30日 - 中国国庆长假前最后一个交易日，银行间债市周三现券交投略显清淡，收益率波动不大。交易员称，早间仍见部分机构零星买盘，但对市场影响不大，季末节前整体交易积极性比较有限。
他们并表示，虽然近期债市收益率已累积一定跌幅，不排除节后存一定调整风险，但是经济基本面和资金面对债市支撑仍在，预计现券持续震荡偏强格局的概率较大。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
“还是一大早有人taken（买入），不过笔数少，所以感觉影响不大，”上海一银行交易员表示，市场成交比昨天清淡不少，季末写报告、做报表的银行也无心交易，而且假期在即，估计下午成交会更少。
剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.6960%/3.6800%，上日尾盘为3.6990%/3.6901%。
对于未来走势，北京一银行交易员表示，目前现券收益率是小幅稳步走低的节奏，节后即便存在调整风险也比较有限，短期先关注即将公布的9月PMI等多项宏观数据，“节后走势也不好说，(收益率)每天下点儿，大家也不着急take profit(止盈)吧。”
路透此前调查显示，将于10月1日公布的中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计在49.6，稍低于前值49.7，持续位于50这一荣枯线下方，显示中国经济增长依然偏弱，制造业仍较疲软。
IRS(利率互换)方面，上述上海交易员指出，五年期IRS品种略上探，其余期限品种则变动不大。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.080元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1512 收报97.190元，较上日结算价跌0.06%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”