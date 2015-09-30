中国债市动态：国庆长假前收益率波动有限，交投偏淡但预期仍谨慎看多

路透上海9月30日 - 中国国庆长假前最后一个交易日，银行间债市周三现券交投略显清淡，收益率波动不大。交易员称，早间仍见部分机构零星买盘，但对市场影响不大，季末节前整体交易积极性比较有限。

他们并表示，虽然近期债市收益率已累积一定跌幅，不排除节后存一定调整风险，但是经济基本面和资金面对债市支撑仍在，预计现券持续震荡偏强格局的概率较大。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

“还是一大早有人taken（买入），不过笔数少，所以感觉影响不大，”上海一银行交易员表示，市场成交比昨天清淡不少，季末写报告、做报表的银行也无心交易，而且假期在即，估计下午成交会更少。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.6960%/3.6800%，上日尾盘为3.6990%/3.6901%。

对于未来走势，北京一银行交易员表示，目前现券收益率是小幅稳步走低的节奏，节后即便存在调整风险也比较有限，短期先关注即将公布的9月PMI等多项宏观数据，“节后走势也不好说，(收益率)每天下点儿，大家也不着急take profit(止盈)吧。”

路透此前调查显示，将于10月1日公布的中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计在49.6，稍低于前值49.7，持续位于50这一荣枯线下方，显示中国经济增长依然偏弱，制造业仍较疲软。

IRS(利率互换)方面，上述上海交易员指出，五年期IRS品种略上探，其余期限品种则变动不大。