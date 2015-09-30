美国个股：摩根大通必须在美国面对伦敦鲸案相关的集体诉讼

路透纽约9月29日 - 摩根大通 股东周二获得法院批准，可以以集体诉讼方式推动该行“伦敦鲸”交易丑闻中的有价证券诈欺诉讼；该交易丑闻已导致摩根大通亏损62亿美元。

美国曼哈顿地方法院法官驳回摩根大通反对进行集体诉讼的论点；集体诉讼中原告可以以团体方式打官司，而非个别提告，其所能取回的损害赔偿通常会比较高。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)及前财务长Douglas Braunstein曾表示，股东们将无法出示他们所倚靠的是对该行风险管理的错误指控、也无法证明他们集体受创。

摩根大通发言人Brian Marchiony拒绝置评。

这起诉讼缘起于摩根大通投资总部(Chief Investment Office)的一笔合成信贷投资组合，该投资组合导致公司62亿美元亏损，且与其伦敦办公室的多位交易员有关，包括Bruno Iksil这位号称伦敦鲸的交易员。

以阿肯色、俄亥俄及俄勒冈养老基金为首的股东指出，摩根大通、执行长迪蒙及Braunstein在故意隐匿投资总部风险增加，包括2012年4月13日的一场电话会议中，迪蒙称有关于合成投资组合相关报导是“大惊小怪”。

在2012年4月13日至5月21日间，摩根大桶股价大跌约四分之一，市值缩水逾400亿美元，这也是集体诉讼追溯期间。

摩根大通为了就美国和英国有关伦敦鲸损失调查进行和解，已经付出了超过10亿美元，并承认错误。

摩根大通前交易员Javier Martin-Artajo及Julien Grout在美国遭到刑事起诉，罪名是掩盖Iksil引起的相关亏损，而Iksil一直相当配合检方调查。