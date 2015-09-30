中国货币市场：回购利率略升，季末流动性尚可但隔夜资金供不应求

路透上海9月30日 - 中国银行间市场周三主要回购利率 略升。季末最后一个交易日市场流动性尚可，尽管部分大行一度有融入需求但规模有限，资金面基本已平稳度过季末及国庆长假前的考验。

交易员指出，尽管整体资金供给平稳，但由于今日的隔夜品种将跨越国庆长假，实际等同于七天资金，而隔夜回购利率的涨幅并不大，其偏低的成本明显更为划算，不过由于供给量较此前明显下降，因此呈现供不应求局面。

“没有前两天那么松，一大早大行还出来借了一阵儿，”华东一银行交易员称。“14天的需求相对少一些了，今天隔夜和七天的效果是一样的，而且今天隔夜开的也不高，(近)40个（基）点的利差肯定想要隔夜的。”

她并表示，相对而言七天资金供给较为充足，成交量也更大一些，而隔夜因为偏低的利率，机构的供给量比较少，经常是一出来就被一抢而空，“现在大家就僵在这里，不甘心啊，还是想等等能不能借到隔夜的。”

上海一银行交易员也谈到，由于当前资产端收益率水平也在不断走低，机构在负债端也不得不尽一切可能压低成本，能借隔夜就不借七天的；而今日隔夜的供需不平衡仅是季末时点的偶然现象，不会影响资金稳中偏松的大局。

央行公开市场周二逆回购较上周同期减量，本周小幅净回笼100亿元人民币；尽管时逢季末及国庆长假前夕，但资金面仍显宽裕，央行扶助顺势减力。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9852 1.8926 +9.26

七天 2.3634 2.3583 +0.51

14天 2.7907 2.7669 +2.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3050 2.4450 +86.00

七天 0.4000 1.1000 -70.00

14天 1.2600 1.6000 -34.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.8900 +9.00

七天 2.3600 2.5100 -15.00

14天 2.8200 2.7500 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.9890 1.9070 +8.20

七天 2.4080 2.4190 -1.10

三个月 3.1530 3.1530 +0.00