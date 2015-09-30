中国外管局报告：中国企业“走出去”具顺周期性,海外投资负面影响正在显现

路透北京9月30日 - 中国外汇管理局周三发布的2015年上半年中国国际收支报告所附专栏文章称，过去十年中国企业对外投资步伐提速，大宗商品则是主要投资领域之一；不过随着商品价格进入下行周期，中国企业“走出去”战略呈现出较强的顺周期性。

文章同时指出，顺周期性对中国海外投资的负面影响正在显现，所以“走出去”要加强对周期性的研判和把握，并要继续坚持市场化原则。

以下为中国企业“走出去”具有顺周期性专栏全文：

过去十年，随着国家加快实施“走出去”战略，我国企业对外投资步伐提速，大宗商品是主要投资领域之一。自 2011年3月，全球大宗商品价格进入下行周期，先前的投资项目受到不同程度影响，我国对外大宗商品投资规模下降，呈现出较强的顺周期性。“走出去”企业在专注项目分析评价的同时，需加强跨周期研判，既做好整体方案设计，又做好不利情形的压力测试，按市场化原则稳健开展对外投资。

大宗商品是我“走出去”战略的主要领域。过去十年，我国企业“走出去”步伐提速，大宗商品是投资重点之一。据国际数据公司 Dealogic 统计，2000年至2014年，我国企业海外并购2,130笔，金额合计4,399亿美元，其中大宗商品的并购696笔，占33%；金额合计2,433亿美元，占55%。大宗商品并购集中于能源和矿产，中石油、中石化、中海油并购金额超过1,200亿美元，约占50%。

我海外大宗商品投资具有顺周期性。2005年至2011年，随着全球大宗商品价格不断上涨，我企业海外大宗商品并购笔数显着增长。从2011年3月开始，全球大宗商品价格进入下行周期，原油、铁矿石、大豆价格均从较高位“腰斩”，我并购步伐也显着放缓。过去十年我国企业大宗商品并购与同期价格走势呈现明显的正相关性。

顺周期性对我海外投资的负面影响正在显现。价格越涨，我国企业表现出的海外并购欲望越强，一旦价格下跌，不仅导致较大的投资损失，而且还错失在低位进行真正价值投资的宝贵时机。比如，2012年我某国有企业出资12亿港元，收购加拿大阳光油砂 8%股权。由于油价下跌，阳光油砂面临经营困境，被迫在价格低位出售部分资产偿还债务。截至2015年6月底，该笔投资市值缩水超过80%，浮亏约10亿港元。

“走出去”要加强对周期性的研判和把握。一是跟踪评估产品供求、国际形势、地缘政治等因素，加强周期研究，增强逆周期的投资能力。二是做好财务测算，保障项目经济可行，保证中长期合理回报。三是把风险和困难估计充分，做好应对预案，采取有效措施应对价格下行风险。

“走出去”要继续坚持市场化原则。作为实施主体的企业，需要尊重市场规律，接受市场约束，落实市场主体责任。一是明确项目权责和资金属性，做到产权清晰、责任明确，权责利相一致，谁投资、谁负责，谁承担风险、谁获得收益。二是应受资本金约束，承担合理融资成本，确保现金流覆盖资金成本，落实经济回报，防范投融资风险。三是战略性项目要尽最大限度实行市场化运作，要有正向激励和约束机制，有效防范道德风险，把国家战略利益落到实处。