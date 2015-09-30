背景资料：今年迄今亚太地区(除日本外)企业并购交易金额触及记录高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月30日 - 汤森路透公布的初步数据显示，今年1-9月亚太地区(除日本外)企业涉及的已宣布并购交易总金额较上年同期增长56%，达到创记录的8,960亿美元。
按交易价值总额计的金融谘询公司排名：
金融咨询公司 交易金额 市场份额 交易数量
(包括债务，百万美元)
高盛 181,539 20.3 64
汇丰 136,649 15.2 22
摩根士丹利 109,956 12.3 63
美国银行 107,829 12.0 26
英高集团 86,868 9.7 9
花旗 85,962 9.6 50
瑞银 76,030 8.5 37 Somerley Ltd 73,356 8.2 36
瑞士信贷 8,340 6.5 37
摩根大通 54,214 6.1 43
按谘询费用总计的金融谘询公司排名：
费用(百万美元) 费用(%)
高盛 132.6 -6.5
麦格理 86.8 -11.4
瑞士信贷 85.0 19.5
花旗 77.0 -0.4
瑞银 74.3 -22.2
德意志银行 68.0 23.2
汇丰 54.2 108.7
中国工商银行 50.8 -3.4
美国银行 49.3 -40.2
摩根士丹利 45.1 -46.1 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”