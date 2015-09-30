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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 12:18 BJT

背景资料：今年迄今亚太地区(除日本外)企业并购交易金额触及记录高位

路透香港9月30日 - 汤森路透公布的初步数据显示，今年1-9月亚太地区(除日本外)企业涉及的已宣布并购交易总金额较上年同期增长56%，达到创记录的8,960亿美元。

按交易价值总额计的金融谘询公司排名：

金融咨询公司 交易金额 市场份额 交易数量

(包括债务，百万美元)

高盛 181,539 20.3 64

汇丰 136,649 15.2 22

摩根士丹利 109,956 12.3 63

美国银行 107,829 12.0 26

英高集团 86,868 9.7 9

花旗 85,962 9.6 50

瑞银 76,030 8.5 37 Somerley Ltd 73,356 8.2 36

瑞士信贷 8,340 6.5 37

摩根大通 54,214 6.1 43

按谘询费用总计的金融谘询公司排名：

费用(百万美元) 费用(%)

高盛 132.6 -6.5

麦格理 86.8 -11.4

瑞士信贷 85.0 19.5

花旗 77.0 -0.4

瑞银 74.3 -22.2

德意志银行 68.0 23.2

汇丰 54.2 108.7

中国工商银行 50.8 -3.4

美国银行 49.3 -40.2

摩根士丹利 45.1 -46.1 (完)

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