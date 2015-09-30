中国外管局报告：未来非居民持有、贸易融资的人民币外债或仍续增长

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三发布2015年半年报，以专栏形式指出，从2015年起，中国外债统计从数据公布通用系统（GDDS）过渡到数据公布特殊标准（SDDS），按季对外公布全口径外债数据，以便于社会各界更全面了解中国详细的外债情况。

从公布的全口径外债数据看，目前中国人民币外债规模也较高，体现了人民币国际化发展的自然结果，今后，随着对外开放程度的不断提高，尤其是“一带一路”战略的逐步落实，以非居民持有、贸易融资等形式表现出来的人民币外债仍可能继续增长。

以下为该篇专栏的全文：

国际货币基金组织在1996年确立了数据公布特殊标准（Special Data Dissemination Standard，简称“SDDS”），旨在提高成员国宏观经济统计数据透明度，从而使广大数据使用者特别是金融市场参与者，能够借助充分的信息来评估各国经济形势。采纳 SDDS 的国家需遵照标准的要求，公布实体经济、财政、金融、对外和社会人口等五个部门的数据，外债属于对外部门的数据类别之一。目前，国际货币基金组织制定了数据公布通用系统（GDDS）和数据公布特殊标准（SDDS）两套数据公布标准。二者总体框架基本一致，但在具体操作上，SDDS对数据覆盖范围、公布频率、公布时效、数据质量、公众可得性等方面要求更高。

从 2015 年起，我国外债统计从 GDDS 过渡到 SDDS，按季对外公布全口径外债数据，以便于社会各界更全面了解我国详细的外债情况。主要有三方面变化：一是调整了债务人类型划分方法。口径调整前，我国外债债务人类型划分为国务院部委、中资金融机构、外资金融机构、中资企业、外商投资企业和其他。按照SDDS 调整后的外债机构部门则分为广义政府、中央银行、其他接受存款公司、其他部门、直接投资的公司间贷款。二是调整了债务类型划分方法。口径调整前，我国外债债务类型划分为外国政府贷款、国际金融组织贷款和国际商业贷款。按照 SDDS 调整后的债务工具则分为贷款、债务证券、货币与存款、贸易信贷与预付款、其他债务负债、SDR 分配、直接投资的公司间贷款。三是将人民币外债纳入统计范围，这只是统计方法和口径的调整，并不会引起我国外债偿还责任的变化。经过上述调整，我国外债统计实现了与国际最新标准的接轨，有利于进一步提高外债统计的数据标准和国际可比性，也为构建宏观审慎框架下的外债和跨境资本流动管理体系奠定了坚实的基础。

从公布的全口径外债数据看，目前我国人民币外债规模也较高，体现了人民币国际化发展的自然结果，凸显了我国国际地位的提升。自 2009 年跨境人民币业务启动以来，人民币跨境结算规模持续高速增长，结算额从 2009 年的 36 亿元扩大到 2014 年的近 10 万亿元；人民币跨境收付占我国本外币跨境收付的比例逐年攀高，从 2010 年的 1.7%上升至 2014 年的 23.6%。人民币国际使用的领域和范围的逐步扩大，为全球金融市场发展注入了新活力，也使人民币的国际地位得到了较大提高，人民币外债的出现和规模不断增加正是上述过程的自然结果。虽然人民币外债和外币外债同属于外债的范畴，但外币外债易受汇率波动的影响，在发生危机时可能加重债务人的偿债负担；而人民币外债不存在货币错配风险和汇率风险等。