中国汇市：人民币早盘升幅收窄与离岸仍倒挂，强势走势反成购汇良机

* 人民币早盘升幅收窄，中间价现四连升

* 离岸早盘小幅调整，两地价差倒挂约80个点子

* 离岸强势推高在岸汇价，但这成资金购汇良机

* 短期人民币持续升值条件并不具备

路透上海9月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘升幅收窄，开盘一度逼近6.35关口，创8.11汇改来新高，中间价亦持续走升。交易员称，离岸连续强势明显提振在岸人民币，但国内经济仍面临较大下行压力，早盘在岸高开亦成资金购汇的时机，汇率持续升值条件并不具备。

他们并指出，国庆长假之后购汇需求将有所上升，因需偿还假期期间境外消费，届时央行维稳压力或将上升。离岸CNH 早盘小幅回落，目前两地价差小幅倒挂约80个点子，预计两地汇价或交替波动，两地价差大幅走阔概率不大。

“这几天在岸明显是跟离岸走，这么强也是有点出乎意料，但我感觉6.36附近应该差不多，不太会大贬也不会大升。”一中资行交易员表示。

离岸CNH早盘小幅回落，但仍高于在岸约80个点子；昨日离岸CNH巨幅震荡，盘中最大波动幅度亦超400点子，盘中一度触及6.3335元的8.11汇改以来的新高。

市场分析人士认为，境外短期投机者基于中国央行维稳决心，短期选择认亏退场，空头回补引发离岸人民币汇率大涨。估计离岸人民币汇率经历这一段回升，下一步会维持较长时间的盘整，为下一轮做空人民币汇率积聚力量。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.3558元，上日收报6.3636元。今日人民币兑美元中间价 报6.3613元，上日中间价为6.366元。人民币兑美元即期成交额 为101.45亿美元，上日半日为84亿美元。

全球汇市方面，投资者周三亚洲盘初对日圆的避险需求有所放缓，因全球股市企稳并且市场在一定程度上似乎恢复冷静；但交易商称月底和季末资金流动意味着市场仍可能持续波动。

中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3557。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5565元,上日尾盘为6.5515元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.347/6.3477元, 上一交易日尾盘报6.3435元。