中国汇市：人民币早盘升幅收窄与离岸仍倒挂，强势走势反成购汇良机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘升幅收窄，中间价现四连升
* 离岸早盘小幅调整，两地价差倒挂约80个点子
* 离岸强势推高在岸汇价，但这成资金购汇良机
* 短期人民币持续升值条件并不具备
路透上海9月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘升幅收窄，开盘一度逼近6.35关口，创8.11汇改来新高，中间价亦持续走升。交易员称，离岸连续强势明显提振在岸人民币，但国内经济仍面临较大下行压力，早盘在岸高开亦成资金购汇的时机，汇率持续升值条件并不具备。
他们并指出，国庆长假之后购汇需求将有所上升，因需偿还假期期间境外消费，届时央行维稳压力或将上升。离岸CNH 早盘小幅回落，目前两地价差小幅倒挂约80个点子，预计两地汇价或交替波动，两地价差大幅走阔概率不大。
“这几天在岸明显是跟离岸走，这么强也是有点出乎意料，但我感觉6.36附近应该差不多，不太会大贬也不会大升。”一中资行交易员表示。
离岸CNH早盘小幅回落，但仍高于在岸约80个点子；昨日离岸CNH巨幅震荡，盘中最大波动幅度亦超400点子，盘中一度触及6.3335元的8.11汇改以来的新高。
市场分析人士认为，境外短期投机者基于中国央行维稳决心，短期选择认亏退场，空头回补引发离岸人民币汇率大涨。估计离岸人民币汇率经历这一段回升，下一步会维持较长时间的盘整，为下一轮做空人民币汇率积聚力量。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.3558元，上日收报6.3636元。今日人民币兑美元中间价 报6.3613元，上日中间价为6.366元。人民币兑美元即期成交额 为101.45亿美元，上日半日为84亿美元。
全球汇市方面，投资者周三亚洲盘初对日圆的避险需求有所放缓，因全球股市企稳并且市场在一定程度上似乎恢复冷静；但交易商称月底和季末资金流动意味着市场仍可能持续波动。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3557。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5565元,上日尾盘为6.5515元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.347/6.3477元, 上一交易日尾盘报6.3435元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”