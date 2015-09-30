香港数据：8月底止外汇基金总资产降至32,391亿港元--金管局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至2015年8月底止外汇基金总资产为32,391亿港元，较7月底减少255亿港元。
其中外币资产减少60亿港元，港元资产亦减少195亿港元。
外币资产减少，主要是因为海外股票投资的估值亏损，但有关减幅因已购入但未结算的证券交易增加而被大部分抵销。港元资产减少，主要是因为香港股票投资的估值亏损。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”