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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 17:11 BJT

香港数据：8月底止外汇基金总资产降至32,391亿港元--金管局

路透香港9月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至2015年8月底止外汇基金总资产为32,391亿港元，较7月底减少255亿港元。

其中外币资产减少60亿港元，港元资产亦减少195亿港元。

外币资产减少，主要是因为海外股票投资的估值亏损，但有关减幅因已购入但未结算的证券交易增加而被大部分抵销。港元资产减少，主要是因为香港股票投资的估值亏损。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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