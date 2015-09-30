中国央行：8月外汇储备中的证券类资产减少千亿美元，黄金略增52万盎司

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月30日 - 中国央行周三公布的数据显示，8月中国外汇储备中的证券类资产较上月大幅减少955亿美元，同期的黄金储备则略增52万盎司。以上变动是导致8月末中国外汇储备环比下降939亿美元的主要原因。
数据同时显示，8月末中国外汇储备中的货币和存款总额较上月略增了15.7亿美元，总量为220.82亿。
人民银行9月8日已公布的外汇储备数据为下降939亿美元，并同时做出说明称，外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。
央行当时并进一步对8月份单月变动做出解释，称8月主要的影响因素有三方面：一是央行在外汇市场进行操作，向市场提供外汇流动性；二是外汇储备委托贷款项目在8月份进行了一些资金提款；三是8月份国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调。（完） (记者 毕晓雯; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”