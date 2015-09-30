中国央行：8月外汇储备中的证券类资产减少千亿美元，黄金略增52万盎司

路透北京9月30日 - 中国央行周三公布的数据显示，8月中国外汇储备中的证券类资产较上月大幅减少955亿美元，同期的黄金储备则略增52万盎司。以上变动是导致8月末中国外汇储备环比下降939亿美元的主要原因。

数据同时显示，8月末中国外汇储备中的货币和存款总额较上月略增了15.7亿美元，总量为220.82亿。

人民银行9月8日已公布的外汇储备数据为下降939亿美元，并同时做出说明称，外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。