《全球汇市》日圆脱离高位，因全球市场恢复平静

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
在这之后，美联储有不少官员发表看法，表明美联储正接近实施近10年来的首次升息，不过升息时间点仍不明朗。
交易商表示，周五将公布的美国非农就业数据，可能有助于强化或弱化2015年升息的可能性。不论何种情况，报告结果将为美元走势定调。
市场也将关注叶伦，她将于周三稍晚在一次会议上致欢迎辞。
“如果她有意针对这一阵子的避险情绪做出什么明确表示，那么她可能会稍微改变一下上周五传达的信息，”澳洲国民银行资深汇市策略师Emma Lawson表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1256 1.1245 0.10 -6.95 1.2097
美元/日圆 119.87 119.71 0.13 0.34 119.68
欧元/日圆 134.93 134.61 0.24 -7.09 144.78
美元/瑞郎 0.9711 0.9714 -0.03 -2.31 0.9941
英镑/美元 1.5164 1.5147 0.11 -2.63 1.5573
美元/加元 1.3408 1.3419 -0.08 15.41 1.1618
澳元/美元 0.7015 0.6982 0.47 -14.12 0.8168
新西兰元/美元 0.6373 0.6340 0.52 -18.26 0.7797
澳元/日圆 84.090 83.580 0.61 -13.96 97.750
新西兰元/日圆 76.390 75.900 0.65 -18.30 93.310
英镑/日圆 181.77 181.32 0.25 -2.19 186.38
澳元/新西兰元 1.0997 1.0990 0.06 5.04 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李婷仪/孙茉莉/陈宗琦；审校 徐文焰/许娜/王丽鑫/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”