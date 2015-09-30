《全球汇市》日圆脱离高位，因全球市场恢复平静

在这之后，美联储有不少官员发表看法，表明美联储正接近实施近10年来的首次升息，不过升息时间点仍不明朗。

交易商表示，周五将公布的美国非农就业数据，可能有助于强化或弱化2015年升息的可能性。不论何种情况，报告结果将为美元走势定调。

市场也将关注叶伦，她将于周三稍晚在一次会议上致欢迎辞。

“如果她有意针对这一阵子的避险情绪做出什么明确表示，那么她可能会稍微改变一下上周五传达的信息，”澳洲国民银行资深汇市策略师Emma Lawson表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1256 1.1245 0.10 -6.95 1.2097

美元/日圆 119.87 119.71 0.13 0.34 119.68

欧元/日圆 134.93 134.61 0.24 -7.09 144.78

美元/瑞郎 0.9711 0.9714 -0.03 -2.31 0.9941

英镑/美元 1.5164 1.5147 0.11 -2.63 1.5573

美元/加元 1.3408 1.3419 -0.08 15.41 1.1618

澳元/美元 0.7015 0.6982 0.47 -14.12 0.8168

新西兰元/美元 0.6373 0.6340 0.52 -18.26 0.7797

澳元/日圆 84.090 83.580 0.61 -13.96 97.750

新西兰元/日圆 76.390 75.900 0.65 -18.30 93.310

英镑/日圆 181.77 181.32 0.25 -2.19 186.38

澳元/新西兰元 1.0997 1.0990 0.06 5.04 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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