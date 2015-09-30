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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--10月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月30日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,140

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超14,200

2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正15

央行短观大型非制造业景气判断指数 正20 正23

央行短观小型制造业景气判断指数 负2 零

央行短观小型非制造业景气判断指数 正2 正4

央行短观大型企业资本支出预估 +8.7% +9.3%

央行短观小型企业资本支出预估 -10.0% -15.7%

10月1日(四)

0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -10.0% -14.9%

进口(较上年同期) -18.1% -18.3%

贸易收支(亿美元) -- 顺差43

-- 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 47.9

0135 日本日经制造业PMI 9月 -- 50.9

0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.8 52.2

0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 53.3 53.8

0750 法国Markit制造业PMI 9月 50.4 50.4

0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 52.5 52.5

0800 意大利公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第二季 -- 5.6%

0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 52.0 52.0

0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 51.3 51.5

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 　9月 -- 4.1186

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 27.0 26.7

四周均值(万人) -- 27.175

续请失业金人数(万人) 9月17日当周 223.6 224.2

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 -- 49.4

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 53.0

1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +0.7%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.6 51.1

投入物价分项指数 39.3 39.0

就业分项指数 50.7 51.2

新订单分项指数 -- 51.7

-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,760 1,781

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.9% +0.7%

2300 韩国经常账收支(亿美元) 8月 -- 盈余94.9

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +0.4% -0.2%

所有家庭支出(较前月) +0.5% +0.6%

2330 日本求才求职比 8月 1.22 1.21

失业率 3.3% 3.3%

10月1日-10月12日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%

截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

9月29日(二)

2350 日本工业生产 8月初值 -0.5% +1.0%

一个月预估值 +0.1% --

两个月预估值 +4.4% --

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 +0.8% +1.1%

9月30日(三)

0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 负18.9% --

企业自身活动指数 正16.7% --

0130 澳洲建筑许可 8月 -6.9% -2.0%

0130 澳洲民间部门信贷 8月 +0.6% +0.5%

房屋信贷 +0.6% --

0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -15.6% --

房屋开工(较上年同期) +8.8% +7.8%

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.4% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +3.1%

0600 英国Nationwide房价(较前月) 9月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 1.63 --

0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.3% +0.1%

8月 持平 +0.4%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.9% --

0700 瑞士KOF领先指标 9月 100.4 100.9

0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 增加0.2 减少0.5

未经季节调整失业人数(万人) 270.8 269.3

经季节调整失业率 6.4% 6.4%

经季节调整失业人数(万人) 279.5 --

0800 意大利失业率 8月 11.9% 11.9%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +0.7%

(较上年同期) +2.4% +2.6%

0830 英国企业投资(较前季) 第二季 +1.0% --

(较上年同期) +3.1% --

0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字167.67 赤字222.5

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) +0.3% +0.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.6% +1.7%

(较上年同期) +0.2% +0.3%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 -0.1 持平

0900 欧元区失业率 8月 11.0% 10.9%

1000 意大利PPI(较前月) 8月 -0.7% --

(较上年同期) -2.9% --

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 425.5 --

再融资指数 1695.9 --

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 9月 20.0 19.4

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.3% +0.2%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 48.7 53.0

2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 +0.3% -2.0%

工业生产(较前月) +0.4% -1.1%

服务业产出(较前月) +0.4% --

2330 澳洲AIG制造业指数 9月 52.1 --

(完)

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