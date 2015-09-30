主要国家经济指标预测--10月1日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月30日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,140
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超14,200
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正15
央行短观大型非制造业景气判断指数 正20 正23
央行短观小型制造业景气判断指数 负2 零
央行短观小型非制造业景气判断指数 正2 正4
央行短观大型企业资本支出预估 +8.7% +9.3%
央行短观小型企业资本支出预估 -10.0% -15.7%
10月1日(四)
0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -10.0% -14.9%
进口(较上年同期) -18.1% -18.3%
贸易收支(亿美元) -- 顺差43
-- 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 47.9
0135 日本日经制造业PMI 9月 -- 50.9
0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.8 52.2
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 53.3 53.8
0750 法国Markit制造业PMI 9月 50.4 50.4
0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 52.5 52.5
0800 意大利公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第二季 -- 5.6%
0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 52.0 52.0
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 51.3 51.5
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 9月 -- 4.1186
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 27.0 26.7
四周均值(万人) -- 27.175
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 223.6 224.2
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 -- 49.4
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 53.0
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +0.7%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.6 51.1
投入物价分项指数 39.3 39.0
就业分项指数 50.7 51.2
新订单分项指数 -- 51.7
-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,760 1,781
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% +0.7%
2300 韩国经常账收支(亿美元) 8月 -- 盈余94.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +0.4% -0.2%
所有家庭支出(较前月) +0.5% +0.6%
2330 日本求才求职比 8月 1.22 1.21
失业率 3.3% 3.3%
10月1日-10月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%
截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
9月29日(二)
2350 日本工业生产 8月初值 -0.5% +1.0%
一个月预估值 +0.1% --
两个月预估值 +4.4% --
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 +0.8% +1.1%
9月30日(三)
0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 负18.9% --
企业自身活动指数 正16.7% --
0130 澳洲建筑许可 8月 -6.9% -2.0%
0130 澳洲民间部门信贷 8月 +0.6% +0.5%
房屋信贷 +0.6% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -15.6% --
房屋开工(较上年同期) +8.8% +7.8%
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.4% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +3.1%
0600 英国Nationwide房价(较前月) 9月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 1.63 --
0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.3% +0.1%
8月 持平 +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.9% --
0700 瑞士KOF领先指标 9月 100.4 100.9
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 增加0.2 减少0.5
未经季节调整失业人数(万人) 270.8 269.3
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整失业人数(万人) 279.5 --
0800 意大利失业率 8月 11.9% 11.9%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.4% +2.6%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季 +1.0% --
(较上年同期) +3.1% --
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字167.67 赤字222.5
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.6% +1.7%
(较上年同期) +0.2% +0.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 -0.1 持平
0900 欧元区失业率 8月 11.0% 10.9%
1000 意大利PPI(较前月) 8月 -0.7% --
(较上年同期) -2.9% --
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 425.5 --
再融资指数 1695.9 --
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 9月 20.0 19.4
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 48.7 53.0
2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 +0.3% -2.0%
工业生产(较前月) +0.4% -1.1%
服务业产出(较前月) +0.4% --
2330 澳洲AIG制造业指数 9月 52.1 --
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”