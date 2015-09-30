日本债市：公债价格小跌，日本央行购债操作限制跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本公债市场对今日稍早政府公布的数据反应平淡，日本8月工业生产连续第二个月意外下降，令人们更加担心长期低迷或摧毁摇摆不定的经济复苏势头 。
穆迪一份报告称，日本支应债务能力的压力渐增，且日本央行购债计划终将结束也引发对日债收益率的不确定性。市场基本上也未加理会此份报告。
指标10年期公债收益率上涨1个基点至0.340%，小幅脱离周五所及的五个月低点0.320%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.015%
五年期公债 0.060% +0.5 0.055%
10年期公债 0.340% +1.0 0.330%
20年期公债 1.120% +1.5 1.105%
30年期公债 1.390% +2.0 1.370%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.18 -0.09 148.27
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 王颖/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”