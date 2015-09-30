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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 14:18 BJT

路透基点：宛平88房地产项目开发商寻求16亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港9月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，上海广万置业股份有限公司和上海兆雪百货股份有限公司寻求一笔16亿元人民币(2.52亿美元)三年期定期贷款，用于宛平88房地产项目。

牵头行兼簿记行--中国信托商业银行邀请有限的几家银行参贷。该贷款项目分两个部分。

消息人士表示，贷款利率为较人行指标利率加码120%。

所筹资金将用于再融资和运营资本。宛平88项目将为贷款提供担保。

此项目位于上海中心商务区，由上海广万置业和上海兆雪百货公司共同拥有。(完) (编译 许娜；审校 王颖)

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