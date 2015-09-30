台湾股市：随亚股小幅收高，中国国庆长假期间热钱或回流亚洲做多

路透台北9月30日 - 台湾股市周三小幅收高，扭转早盘跌势。分析师表示，因亚洲股、汇市普遍翻扬，台股也随之弹升；由于中国即将展开国庆长假，国际热钱可能趁空档回流亚洲做多，台股或有续弹机会。

台湾加权股价指数 收升0.60%报8,181.24点；今日成交初值 为1,025.6亿台币，上交易日修正后为715.49亿。

元大投顾周道中经理指出，由于中国即将展开十一长假，国际热钱趁空档回流亚洲做多股、汇市的机率不低，这也是今日亚洲股汇市反弹的原因。

〞现在是灯光美、气氛佳，到亚洲小玩一把。〞他说。

不过周道中提醒，由于美国股市头部明显，技术面又跌破颈线支撑，因此后市还是要留意美股的修正趋势。台股短期应该有机会在热钱回流带动下，向上测试8,500点压力带。

本地时间14:32，MSCI亚太明晟指数 上涨1.68%，中国股市沪综指 涨0.79%。(完)

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