版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 30日 星期三 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好改善

0601GMT

* 美元/日圆涨0.15%，澳元/美元升0.46%，新西兰元/美元上扬0.44%，美元/坡元跌0.31%

* 美元/马币下滑0.58%，美元/人民币下跌0.12%，美元/离岸人民币涨0.05%，美国10年期公债收益率报2.0755%

* 日股日经指数大涨2.7%，沪综指上扬1.1%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升1.61%，美国原油期货跌0.84%，布兰特原油下滑0.6%

* 日本8月工业生产意外下滑，经济衰退风险提高

* 中国下半年将延续经常帐户顺差与资本金融帐户逆差格局--外管局

(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐