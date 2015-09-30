《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 美元/日圆涨0.15%，澳元/美元升0.46%，新西兰元/美元上扬0.44%，美元/坡元跌0.31%
* 美元/马币下滑0.58%，美元/人民币下跌0.12%，美元/离岸人民币涨0.05%，美国10年期公债收益率报2.0755%
* 日股日经指数大涨2.7%，沪综指上扬1.1%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升1.61%，美国原油期货跌0.84%，布兰特原油下滑0.6%
* 日本8月工业生产意外下滑，经济衰退风险提高
* 中国下半年将延续经常帐户顺差与资本金融帐户逆差格局--外管局
(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。