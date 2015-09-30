台湾债市:柜买中心将单一机构持券限制延长，期活络次级市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月30日 - 为提高公债次级市场流动性，台湾柜台买卖中心周三表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。
柜买中心指出，规章已经由董监联席会议通过，本周会呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。
〞受影响的是少数，新券不能买去买旧券就好。〞一位不愿具名的官员称。
该官员指出，新规主要是为了活络次级市场，因近期五年与10年公债的交易量萎缩。至于两年、20与30年的公债交投本来就不活络，因此并未纳入。
官员强调，持券三成的规范是发行面订定的，若是财政部国库署有所调整，柜买中心也会跟进。
此外，官员也表示，本次也针对国际债券的流动性改善修订新规，未来凡是新券发行，必须要有自营商资格的承销商，在柜台买卖系统中报价，若是单边买进或卖出达发行量的10%，承销商即可退场。
官员称，承销商的报价必须可供买卖，五年券以下的买卖价差必须为0.5元(百元价)，五年至七年券为0.8元，七年券以上不强制，以目前国际债券的发行年期观察，只有宝岛债会受到限制。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”