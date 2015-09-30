台湾债市:柜买中心将单一机构持券限制延长，期活络次级市场

路透台北9月30日 - 为提高公债次级市场流动性，台湾柜台买卖中心周三表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。

柜买中心指出，规章已经由董监联席会议通过，本周会呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。

〞受影响的是少数，新券不能买去买旧券就好。〞一位不愿具名的官员称。

该官员指出，新规主要是为了活络次级市场，因近期五年与10年公债的交易量萎缩。至于两年、20与30年的公债交投本来就不活络，因此并未纳入。

官员强调，持券三成的规范是发行面订定的，若是财政部国库署有所调整，柜买中心也会跟进。

此外，官员也表示，本次也针对国际债券的流动性改善修订新规，未来凡是新券发行，必须要有自营商资格的承销商，在柜台买卖系统中报价，若是单边买进或卖出达发行量的10%，承销商即可退场。