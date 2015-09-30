香港房地产：政府10-12月供地可建4,840个单位，首三季供应占年度目标88%

路透香港9月30日 - 香港政府周三宣布，2015/16财政年度第三季度将推出四幅住宅土地招标出售，连同铁路上盖发展项目及市区重建局项目，可建私人住宅单位共4,840个，按季减少5%，令本财年首三季总供应量达1.67万个，占全年目标88%。

发展局局长陈茂波在公布10-12月第三季度卖地计划时表示，季内政府推出的四幅住宅土地分别均位于新界区，其中三幅在大埔，一幅在屯门。此外，港铁 将推出新界将军澳＂日出康城＂第九期项目招标，另市区重建局亦会推出九龙深水埗及马头角两个住宅项目。

综合前两季度供应可建1.186万个住宅的土地，本财年首三季度土地供应可建私人住宅共1.67万个，占全年目标1.9万个的88%。

＂如无意外，我们对全年（土地供应）达标仍审慎乐观。＂他说。