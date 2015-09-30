香港房地产：政府10-12月供地可建4,840个单位，首三季供应占年度目标88%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月30日 - 香港政府周三宣布，2015/16财政年度第三季度将推出四幅住宅土地招标出售，连同铁路上盖发展项目及市区重建局项目，可建私人住宅单位共4,840个，按季减少5%，令本财年首三季总供应量达1.67万个，占全年目标88%。
发展局局长陈茂波在公布10-12月第三季度卖地计划时表示，季内政府推出的四幅住宅土地分别均位于新界区，其中三幅在大埔，一幅在屯门。此外，港铁 将推出新界将军澳＂日出康城＂第九期项目招标，另市区重建局亦会推出九龙深水埗及马头角两个住宅项目。
综合前两季度供应可建1.186万个住宅的土地，本财年首三季度土地供应可建私人住宅共1.67万个，占全年目标1.9万个的88%。
＂如无意外，我们对全年（土地供应）达标仍审慎乐观。＂他说。
陈茂波表示，虽然最近本地楼市平稳下来，部份地区的楼价更有所回顺，但供应仍然紧缺，不少市民仍在轮候公屋或居住在环境较差的分间楼宇单位（俗称＂劏房＂），政府在土地方面的工作不会受短期市况波动影响。他并重申，行政长官梁振英昨天已表示，目前的楼市管控措施不会＂减辣＂。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”