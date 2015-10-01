专栏节选：9月22日这一天，全球跑出三只黑天鹅--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月1日出版的当期「老谢开讲」专栏) 嘉能可崩坏凸显了中国经济风险，福斯重创德国经济，希拉蕊意外戳破美国生技股泡沫，这三只黑天鹅一起飞出来，铁定对今年全球股市与经济带来重大冲击与影响。

美国联准会(Fed)主席叶伦九月宣布暂不升息，给全球经济带来不安的联想，正当全球投资人对未来充满悲观预期的关键时刻，天空上飞出了三只黑天鹅，为全世界经济带来更多不安定的元素。

**三只新黑天鹅，为世界经济带来不安**

这三只新黑天鹅意外都出现在九月二十二日前后，分别是美国总统参选人希拉蕊意外推倒气势如虹、势不可挡的当红炸子鸡生技股；第二只黑天鹅是福斯汽车作弊案重创了以严谨制造得到世界肯定的德国制造业，也让德国股市一直沉沦；第三只黑天鹅是贵金属交易商嘉能可(Glencore)，这家在伦敦及香港挂牌的资源股，今年以来股价已重挫七五．五一％，未来还得面对三○○亿美元的债务重组问题。嘉能可背后代表的是中国经济的不振与原物料价格的跌跌不休。

九月二十八日中国公布新的官方数据，八月中国工业生产的利润率比去年同期大减八．八％，比前一个月减少二．九％，股票经纪商Interactive Investor衍生性商品主管Mike McCudden发文表示：「中国经济数据持续令人失望，投资人信心又破灭了。」当天，道琼指数大跌三三一．三七％，勉强守住一万六千点，道琼指数今年以来已下挫一○．二二％，被福斯拖累的德国股市也大跌二○四．九八点，也把今年的涨幅全都跌光。

三只新黑天鹅同时在天空飞翔，全球股市恐怕会笼罩在很低的低气压中。首先来看希拉蕊意外压倒的生技股。

九月二十一日，美国民主党总统参选人希拉蕊在推特中推文表示，美国新药药价太贵，她将以实际行动对付药厂敲竹杠的行为。

被希拉蕊推到的凶手是美国新创生技公司图灵制药(Turing Pharmaceuticals)，将已上市六十二年的寄生虫感染用药Daraprim从原来每锭十三．五美元拉高到七五○美元，引起美国舆论挞伐，图灵是在今年八月以五五○○万美元买下Daraprim的专利权，Daraprim药价惊人暴涨，让希拉蕊有出手的机会，她果真在九月二十二日提出抑制处方用药价格的方案。她提出的措施，包括：进口比较便宜的药品，允许联邦政府直接与药商谈判议价，以及规定制药厂要以一定比率的利润挹注研发，而不是列为报税扣除成本项目的广告开支。希拉蕊扬言要全力对付药厂敲竹杠的行为。

由于希拉蕊是民主党呼声最高的参选人，而且，二○一六年总统大选当选机率最大，她这一大声疾呼，整个美国生技产业大大受到冲击。九月二十一日美国生技股大跌一六四．四二点，跌幅达四．四％，希拉蕊打蛇打七寸，这一招正好命中美股要害。

从金融海啸以来，联准会透过QE(货币量化宽松)，创造美股大牛市，道琼指数从六四六九．九五点涨到一八三五一．三六点，大涨一八三％，标普五○○从六六二．九二点涨到二一三四．七二点，大涨二二二％，那斯达克从一二六五．五二点涨到五二三一．九四点，涨幅是三一三％；但是日正当中的生技股涨幅更惊人，NBI生技分类指数从五九○．二六点涨到四一九四．八七点，涨幅高达六．一倍，美国生技产业不断创造一颗新药传奇，像美国药厂吉利德科学（Gilead Sciences）的C型肝炎口服用药Harvoni，一颗药要价一一二五美元，引来外界批评。

美国的资本市场在二○○○年上演的是科网传奇，但是金融海啸后，真正的创业传奇都在生技产业上演。从娇生、辉瑞、罗氏大药厂、诺华药厂、吉利德科学、诺和诺德、美国安进公司（AMGEN），必治妥、礼来等等，过去六年来股价涨幅都十分惊人，像娇生市值一度突破三○○○亿美元，辉瑞也突破二○○○亿美元，美国生技业成为全球不断超越颠峰、最佳淘金的产业。

**希拉蕊出招，对付药厂敲竹杠行为**

这次希拉蕊提出的政见，冲击生技产业最大的是药厂不得将成本列为广告支出；其次，她为联邦政府对慢性病或有严重健康问题的病患，订出每月二五○美元的处方药实报实销的成本上限，以限制保险公司要求病人负担的金额，都对美国生技产业带来重大冲击。

希拉蕊在选举造势大会上说：「我们必须保护勤奋工作的美国人，使他们免于承担过重的成本，这些药物往往耗费巨大，压垮了家庭生计。」

她进一步表示，药厂为自己留住利润，但不可以将成本漫无限制转嫁给一般家庭。如果药厂无法继续将广告支出列为减税项目，联邦政府将获得可观税收。她认为，这个构想还可以补强欧巴马总统正全力推动的全民健保法案。

希拉蕊的抑制处方药价格方案，得到民众很大回响，但业者仍心存怀疑，因为相关法案过去二十年在国会都无法通过；不过，希拉蕊是美国最有胜算的总统参选人，她登高一呼，正好意外戳破美国生技大梦。美国生技股从九月二十一日大跌后，此后连续七个交易日重挫，最惨的是九月二十五日大跌五．○五％，九月二十八日大跌一九五．二八点，跌幅高达六．○二％。从希拉蕊提出药价改革方案以来，美国NBI生技分类指数从三八三一．七九点跌到二九八九．○四点，跌幅超过二二％。生技股未来是美国最牛的产业，今年以来最大涨幅一度超过三二％，且今年已出现四％的跌幅。希拉蕊意外戳破美国生技股大泡沫，以及叶伦不升息引来大家对全球经济黯淡的想像，今年美国股市可能要面临○八年金融海啸以来最寒冷冬天的考验，对美股冲击非同小可。

**用软体伪造排放数据，福斯金字招牌蒙尘**

全球金融市场的第二只黑天鹅，是福斯汽车生产的柴油车以加装作弊的软体排放废气，在美国被戳破，福斯可能要面临美国一八○亿美元的罚款。福斯排废造假，除了重伤福斯汽车股价，更重要的可能打击德国一向给人严谨形象的制造业，伤害德国经济。

福斯汽车威力有多大？去年全球卖出八八○○万辆汽车，福斯售出一五○○万辆，占全球一七％，福斯旗下有众多品牌，除了VW外，还有奥迪，著名跑车如宾利、保时捷、蓝宝坚尼等，都出自福斯旗下。今年福斯汽车股价一度涨到二六九．二五欧元，市值达一四八五亿欧元，福斯是德国最大汽车厂，也是德国最大企业雇主，单是雇用自德国本土的员工就超过二十七万人，福斯在全球从业人员超过七十七．五万人。汽车是德国最重要的支柱产业，一四年单是德国销售及出口的产值即达三六八○亿欧元，占ＧＤＰ(国内生产毛额)二．七％，而德国出口的汽车及零组件占出口额两成，怪不得国际媒体称，福斯危机可能比希腊危机更可怕。

这次福斯危机除了伤到自己的形象，福斯股价一路重挫到一○六欧元，市值一度跌破六○○亿欧元，如果从高价来算，市值约去掉三分之二。但更可怕的是福斯让德国制造蒙上阴影，德国的制造业一向给人严谨可信赖的形象，这回这么大的汽车厂居然也作弊，这对德国伤害太大了。 这个事件爆发后，福斯六十八岁的执行长温特康(Martin Winterkorn)宣布去职，德国总理梅克尔也呼吁要透明处理此事，但福斯灾难恐难善了。

美国最大汽车经销商AUTONATION总裁杰克逊（Mike Jackson）说，福斯在美国的品牌地位岌岌可危，预料福斯公司未来十年的销售都会受影响，惠誉已表示，可能调降福斯的债信评等，德意志也把福斯汽车从「买入」降为「持有」。

福斯作弊事件意外引来全球汽车股抛售潮，九月二十二日ＢＭＷ、宾士、标致雪铁龙，及日本丰田、本田、日产等跌幅都逾五％，福斯则面临商誉损失、品牌打折、股价市值大蒸发及高额罚单的善后成本，最糟的是冲击德国经济。今年德国股市一度大涨到一二三九○点，如今已跌破九五○○点关卡。福斯造假事件震惊全球，一家堪称伟大的德国企业陷入暴风眼，而这不仅仅是福斯的危机，也是整个欧洲汽车业的危机，连「德国制造」的金字招牌也蒙尘。

这次一一○○万辆柴油车作假，可能拖累整个柴油车产业。与汽油车相比，柴油车每公里耗油和产生的二氧化碳都比较少，但柴油车制造的氮氧化物（NOx）较高，吸入会伤害肺部健康。欧洲从九二年开始制定废气排放标准，且愈来愈严格，就是为了确保车厂能制造出「洁净引擎」，过滤有害物质，这是这些年欧洲政府以补贴奖励生产柴油车的背景。欧洲的柴油车比率高得吓人，反而在美国市占率不到四％。十五年来欧洲车厂投资柴油技术花了上百亿欧元，这次作弊事件可能使柴油车产业蒙尘，也可能连带拖累白金价格，白金用作柴油车催化转换器(catalytic converter)中的催化剂，能减少汽车废气中的有害成分。今年白金需求八三一万盎司，有四四％来自汽车减排装置，这次福斯丑闻，可能进一步冲击白金需求。

**嘉能可股价崩跌，商品市场拉警报**

另一个也是出现在九月二十二日的瑞士国际商品巨头嘉能可股价瞬间暴跌二○％，这有如对全球大宗商品扔下一颗大炸弹。嘉能可是总部设在瑞士的全球最庞大的大宗商品寡头贸易商，经手九十多项大宗商品，伦敦金属交易所进行交割的镍和铝，有五○％到九○％都掌握在嘉能可手中，一四年被《FORTUNE》评选为全球五百大企业的第十名，排名还在苹果前面。

一一年嘉能可在伦敦与香港两地上市，伦敦的嘉能可以每股五三○便士挂牌，发行一二．五亿股，引入包括黑石、新加坡政府投资公司、瑞银、瑞士信贷及福建紫金矿业等大股东。但是，中国经济持续走缓，大宗商品价格已持续六年下跌，嘉能可上半年亏损六．七六亿美元，相较于去年上半年获利十七．二亿美元，形成强烈对比。嘉能可同时宣布到明年底前还要削减三○○亿美元债务的三分之一，包括停止到一五年终止的股息及出售二十亿美元资产。今年以来，嘉能可股价持续走低，九月二十二日重挫到一二二．八便士，在香港挂牌的嘉能可股价也从四十三港币跌到八．六八港币，单是在香港，今年跌幅就达七六％，在香港挂牌的嘉能可九月二十九日重挫二九．三二％。

嘉能可陷入困境，这与中国因素有关，《纽约时报》指称，由于中国经济放缓，中国将不再像过去那样是大宗商品的主导力量，中国经济未来的不确定性增加，嘉能可和全球大宗商品的命运会比以往更险峻。目前嘉能可处在亏损状态，债务压力更沉重，为了挽救自己的命运，嘉能可能进一步抛售手上持有的大宗商品，未来铜、锡、锌可能面临更大下跌风险。 嘉能可崩坏凸显了中国经济风险，福斯重创德国经济，希拉蕊意外戳破美国生技股泡沫，这三只黑天鹅一起飞出来，铁定对今年全球股市与经济带来重大冲击与影响。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。