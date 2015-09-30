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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 15:16 BJT

全球金市：铂金受逢低买盘提振小升，但或仍将录得七年来最差季度表现

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价格 变动 涨跌%

现货金 1124.81 -2.25 -0.2

现货银 14.575 -0.035 -0.24

现货铂金 916.95 3.2 0.35

现货钯金 660.35 6.35 0.97

COMEX期金 1124.4 -2.4 -0.21

COMEX期银 14.59 0.017 0.12

汇率

欧元/美元 1.1231

美元指数 96.022

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/于春红; 审校 李春喜/高琦/张荻)

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