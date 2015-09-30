国际油市：原油价格下跌，上周美国原油库存激增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
布兰特原油 下跌29美分至每桶47.94美元。该合约周二上涨89美分或1.9%，至每桶48.23美元。
美国能源资料协会(EIA)的官方一周库存数据将于周三出炉。
“由于美国原油产量减少，我们预计美国石油库存会下降，”Philip Futures的投资分析师Daniel Ang在周三的一份报告中说。
“随着活跃钻机数的减少，美国原油产量应该会继续下降，”Ang说。
美国原油本月可能下挫9%，因在中国经济增长放缓忧虑加剧之际，大宗商品价格继续挫跌。
布兰特原油本月可能下跌逾11%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/汪红英；审校 张荻/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”