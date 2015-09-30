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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 15:25 BJT

国际油市：原油价格下跌，上周美国原油库存激增

布兰特原油 下跌29美分至每桶47.94美元。该合约周二上涨89美分或1.9%，至每桶48.23美元。

美国能源资料协会(EIA)的官方一周库存数据将于周三出炉。

“由于美国原油产量减少，我们预计美国石油库存会下降，”Philip Futures的投资分析师Daniel Ang在周三的一份报告中说。

“随着活跃钻机数的减少，美国原油产量应该会继续下降，”Ang说。

美国原油本月可能下挫9%，因在中国经济增长放缓忧虑加剧之际，大宗商品价格继续挫跌。

布兰特原油本月可能下跌逾11%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/汪红英；审校 张荻/李春喜)

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