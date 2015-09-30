《路透晚报》--9月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：金融股攀升带动日经指数收涨2.7%，但本季下跌14.1%

日本股市周三反弹收高，未受工业生产数据意外下降影响。数据显示，日本8月工业生产连续第二个月意外下降。银行、保险和其他金融类股表现突出。日经指数收盘涨2.7%至17,388.15点，但第三季累计下跌14.1%，为跌幅最大的发达市场之一。东证股价指数涨2.6%至1,411.16点。

--中国股市：沪综指缩量收升，三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅

中国股市沪综指缩量收涨，但三季度创下七年半来最大单季跌幅。分析师指出，随着隔夜美股反弹，外盘给A股市场带来的压力减轻，而部分投资者今提前买入，期待长假之后股票上涨获利，大盘今日温和上涨，但成交创出逾10个月新低。沪综指收报3,052.781点，涨14.645点或0.48%；本月该指数累计下跌4.78%，为连续四个月下跌；本季度则重挫28.6%，是2008年第一季来最大季度跌幅。

--香港股市：自两年低点回升收高1.4%，但本季度跌幅超过两成

香港股市从前一日的两年低点大幅反弹。本季度恒生指数在一片动荡中下跌逾20%。恒生指数收高1.4%至20,846.30，恒生国企指数上涨1.9%至9,405.50。不过本季度恒生指数下跌20.6%，受中国股市大跌、全球经济增长忧虑和美联储货币政策不确定性的打击。

--汇市：欧元全线下跌，因预计欧元区通胀数据将为负值

欧元欧洲盘初全线下跌，因投资者聚焦欧元区通胀数据为负值的前景，这将提振欧洲央行扩大资产购买规模的预期。欧元下跌0.3%至1.1215美元，欧元兑英镑及日圆也走低，有部分受到德国8月零售销售疲软影响。美元兑日圆120日圆，盘中上涨0.2%，脱离低点119.24。

--欧元债市：德债收益率持于近一个月低点，市场等待欧元区通胀数据

德国公债收益率(殖利率)持于一个月低点附近，交易员关注欧元区通胀数据，该数据可能提高欧洲央行扩大其资产购买计划的可能性。

德国10年期公债收益率小升1个基点至0.60%，略高于周二所及的一个月低点0.57%。意大利10年期公债和西班牙10年期公债的收益率上升约2个基点，分别报1.72%和1.89%。葡萄牙10年期公债收益率则下跌4.5个基点，报2.41%。

--国际油市：原油价格下跌，上周美国原油库存激增

原油期货在亚洲交易时段下跌，之前数据显示，美国上周库存增幅远超分析师预期。0830GMT，美国原油期货跌0.18美元至每桶45.05美元。布兰特原油下跌6美分至每桶48.17美元。

--全球金市：铂金受逢低买盘提振小升，但或仍将录得七年来最差季度表现

现货铂金在逢低买盘的支持下小升，但仍距离2008年12月来的低点不远，看似将录得七年来最大季度跌幅，因市场担心大众汽车排放丑闻将影响到铂金的需求。现货金则连续第四日下滑，在美国即将升息的前景之下，黄金或将录得一年来最差季度表现。0828GMT时，现货铂金涨至923.1美元。现货金下跌0.2%，报每盎司1,124.66美元。

--金属期市：伦敦期铜走坚，智利减产消息带来支撑

伦敦期铜上涨，因交易员从智利产出削减和嘉能可股价反弹中获得信心。在中国即将进入国庆假期之际，上述两因素帮助点燃了空头回补反弹。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.95%至每吨5,065美元。沪铜涨1.8%至每吨38,600元人民币(6,074美元)。