中国能源：推进太阳能热发电示范项目，单机容量不低于5万千瓦--能源局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月30日 - 中国国家能源局周三发布通知，为推动中国太阳能热发电技术产业化发展，决定组织一批太阳能热发电示范项目建设；支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。
刊登在能源局网站的该通知称，太阳能热发电示范项目以槽式和塔式为主，其他类型也可申报。示范的目标包括两方面：一是扩大太阳能热发电产业规模。通过示范项目建设，形成国内光热设备制造产业链，支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。
二是培育系统集成商。通过示范项目建设，培育若干具备全面工程建设能力的系统集成商，以适应后续太阳能热发电发展的需要。
在示范项目要求方面，通知指出，项目资本金比例不低于总投资的20%。同时，为减少重复建设和浪费，对同一技术来源和类型的项目要控制数量。
国家能源局组织专家审核示范项目技术方案的先进性、设备的国产化率、经济性测算指标的合理性、项目前期工作情况，以及项目是否具备近期开工条件等，通过审核的项目列入备选项目名单。
能源局称，目前国内太阳能热发电产业处于起步阶段，尚未形成产业规模，工程造价较高，技术装备制造能力弱，缺乏系统集成及运行技术，为攻克关键技术装备，形成完整产业链和系统集成能力，将组织建设一批示范项目。（完）
欲浏览更多详情，请点选能源局官网(here) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”