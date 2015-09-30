中国能源：推进太阳能热发电示范项目，单机容量不低于5万千瓦--能源局

路透北京9月30日 - 中国国家能源局周三发布通知，为推动中国太阳能热发电技术产业化发展，决定组织一批太阳能热发电示范项目建设；支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。

刊登在能源局网站的该通知称，太阳能热发电示范项目以槽式和塔式为主，其他类型也可申报。示范的目标包括两方面：一是扩大太阳能热发电产业规模。通过示范项目建设，形成国内光热设备制造产业链，支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。

二是培育系统集成商。通过示范项目建设，培育若干具备全面工程建设能力的系统集成商，以适应后续太阳能热发电发展的需要。

在示范项目要求方面，通知指出，项目资本金比例不低于总投资的20%。同时，为减少重复建设和浪费，对同一技术来源和类型的项目要控制数量。

国家能源局组织专家审核示范项目技术方案的先进性、设备的国产化率、经济性测算指标的合理性、项目前期工作情况，以及项目是否具备近期开工条件等，通过审核的项目列入备选项目名单。

能源局称，目前国内太阳能热发电产业处于起步阶段，尚未形成产业规模，工程造价较高，技术装备制造能力弱，缺乏系统集成及运行技术，为攻克关键技术装备，形成完整产业链和系统集成能力，将组织建设一批示范项目。（完）

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