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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 15:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受云区转厚压制，未破三角旗形态

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* 云区再度转厚，令现汇承压

* 现汇仍呈现动荡走势

* 日线图上未能收在三角旗形态之外

* 三角旗形顶端位于120.81，底部位于119.38

* 我们做多等待其回升，停损价设在周四低点119.21下方

* 技术图表 link.reuters.com/cuh75w

(完)

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全部现汇报价 (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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