《汇市简讯》美元/日圆受云区转厚压制，未破三角旗形态

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 云区再度转厚，令现汇承压
* 现汇仍呈现动荡走势
* 日线图上未能收在三角旗形态之外
* 三角旗形顶端位于120.81，底部位于119.38
* 我们做多等待其回升，停损价设在周四低点119.21下方
* 技术图表 link.reuters.com/cuh75w
(完)
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全部现汇报价 (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”