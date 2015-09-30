人民币衍生品：美元掉期曲线整体持稳，隔夜升水因流动性不足波动较大

路透上海9月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三略微抬升，因国庆假期临近，除超短端掉期，其他期限波幅均较有限。交易员称，因资金面整体维持宽松，部分机构调整此前过度备付的应对季末和国庆长假头寸，导致各个期限掉期升水出现回落，节后料仍有一定下行空间，但亦需观察央行是否有进一步宽松动作。

他们并表示，因近期离岸CNH 连续走升，本周开始与在岸价差出现倒挂，虽然持续性存疑，但这仍体现央行决心，汇率贬值预期继续淡化，按照利率平价估算，掉期曲线有望进一步扁平化。而受长假因素影响，隔夜掉期流动性明显不足，导致隔夜掉期点波动剧烈。

“节后不大好判断，还要看央行后续的操作吧，资金面说松也不是太松，即期上一直有干预，在收流动性。”一中资行交易员表示。

本周离岸CNH 连续上行，今日早盘小幅回落，但仍高于在岸约80个点子；昨日离岸CNH巨幅震荡，盘中最大波动幅度亦超400点子，盘中一度触及6.3335元的8.11汇改以来的新高。短端掉期方面，隔夜ON波动剧烈，开盘在42点子，但盘中一度升至80点子的高位。

“早上还成交在40左右，盘中都买到80了，马上放假了人比较少，流动性差一点，稍微买买就没价格了，节后应该不会出现这种情况。”交易员称。

截止北京时间15:20，美元/人民币一周期掉期 报38个点子，一个月期 报163个点子，一年期掉期美元升水 报1,215个点子，分别较上周五下跌54.76%、20.49%、5.81%。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

中国银行间市场周三主要回购利率 略升。季末最后一个交易日市场流动性尚可，尽管部分大行一度有融入需求但规模有限，资金面基本已平稳度过季末及国庆长假前的考验。央行公开市场周二进行400亿元人民币逆回购操作，期限14天，中标利率持平于2.70%，本周小幅净回笼100亿元。