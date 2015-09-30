《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国船舶 200 30 40天 10/8簿记建档 兴业银行 AAA 10/9 10/10 工业集团 ======================================================================================= *吉林森林 20 5 9 10/8簿记建档 兴业银行 AA(中诚信) 10/9 10/10 工业集团 A(中债资信) ======================================================================================= *徐工集团 150 31 9 10/8簿记建档 国开行 AAA(中诚信)10/12 10/13 工程机械公司 交通银行 AA(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东方证券 66 16 3 10/12招标 浦发银行 AAA 10/13 10/14 (最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= *长电科技 9 3 12 10/13簿记建档 兴业银行 AA 10/14 10/15

进出口行 ======================================================================================= *中国船舶 150 20 12 10/13簿记建档 建设银行 AAA 10/14 10/15 重工集团 中金公司 ======================================================================================= 康美药业 45 25 12 10/8簿记建档 交通银行 AA+ 10/9 10/10 ======================================================================================= 广东惠州 6 1 12 10/8簿记建档 农业银行 AA+ 10/9 10/10 平海发电厂(一期) ======================================================================================= 广东惠州 6 1 12 10/8簿记建档 农业银行 AA+ 10/9 10/10 平海发电厂(二期) ======================================================================================= 山东宏桥 30 10 12 10/8簿记建档 招商银行 AA+ 10/9 10/10 新型材料 ======================================================================================= 华联综超 7 7 12 10/8-9簿记 北京银行 AA 10/10 10/12 ======================================================================================= 大连远东 3.5 3.5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA- 10/12 10/13 企业集团 中信建投证券 ======================================================================================= 云南冶金集团 28 18 12 10/9簿记建档 农业银行 AA+ 10/12 10/13

招商银行 ======================================================================================= 贵人鸟 8 4 12 10/12簿记建档 中国银行 AA 10/14 10/15 ======================================================================================= 上海大宁资产 20 10 12 10/12簿记建档 国开行 AA+ 10/13 10/14 经营集团 浦发银行 ======================================================================================= 四方股份 10 3 12 10/12簿记建档 民生银行 AA 10/13 10/14 ======================================================================================= 浙江广天 6 3 12 10/12-13簿记 工商银行 AA- 10/14 10/15 日月集团 ======================================================================================= 远东国际租赁 20 20 12 10/12-13簿记 招商银行 AAA 10/14 10/15

光大银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中信国安集团 60 30 永续 10/12簿记建档 中信建投证券 AA+ 10/13 10/14

(每5年重置一次票面利率) 中信银行 ======================================================================================= *辽源市国有 8 8 5 10/13簿记建档 光大证券 AA 10/15 10/16 资产经营公司 浙商银行 ======================================================================================= *山东玉皇化工 5 5 3 10/13簿记建档 恒丰银行 AA 10/15 10/16 ======================================================================================= *江苏悦达集团 30 15 3 10/13簿记建档 光大银行 AA+ 10/14 10/15 ======================================================================================= *银川通联资本 24 20 3+2 10/13簿记建档 浦发银行 AA+ 10/14 10/15 投资运营公司 (附第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= *中天城投 14 14 5 10/13簿记建档 浦发银行 AA 10/15 10/16

光大证券 ======================================================================================= *山东宏桥新型 15 10 5 10/13簿记建档 民生银行 AA+ 10/14 10/15 材料公司 ======================================================================================= *内蒙古双欣 8 6 3 10/13-14簿记 工商银行 AA 10/15 10/16 能源化工 ======================================================================================= *金光纸业(中国) 50 25 5 10/13-14簿记 工商银行 AA+ 10/15 10/16 投资公司 中国银行 ======================================================================================= *江苏苏美达集团 9 3 3 10/13-14簿记 中国银行 AA+ 10/15 10/16

工商银行 ======================================================================================= *重庆市武隆 4 3 5 10/14簿记建档 建设银行 A+ 10/15 10/16 喀斯特旅游集团 ======================================================================================= 重庆市江北嘴 6 6 永续 10/9簿记建档 国泰君安证券 AA+ 10/12 10/13 中央商务区投资集团 (每5年重置一次利率) 交通银行 ======================================================================================= 中国石油 200 200 5 10/9簿记建档 农业银行 AAA 10/12 10/13

建设银行 ======================================================================================= 新华联 10 10 3 10/9-10簿记 中信银行 AA 10/12 10/13

(新华联控股担保) ======================================================================================= 连云港 7 7 5 10/10簿记建档 广发银行 AA 10/12 10/13 港口集团 ======================================================================================= 淮安交通控股 10 5 3+2 10/12簿记建档 光大证券 AA 10/13 10/14

光大银行

(第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 重庆化医 12 12 永续 10/12簿记建档 华夏银行 AA+ 10/13 10/14 控股集团 (每5年重置一次利率) 中信银行 ======================================================================================= 泛海控股 32 32 5 10/12-13簿记 北京银行 AA 10/14 10/15

中信建投证券 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)