中企海外债券：国开行发美元及欧元双币种债，为外债管理改革后首宗

路透香港9月30日 - 中国国家开发银行 周三称，为配合国家“一带一路”战略，该行成功境外发行美元及欧元双币种债券，为阔别国际债市10年后再次回归，也是国家发改委将外债管理体制改为备案制后的首次发行，为中资机构后续境外发行外币债券树立了基准。

国开行的声明称，此次采用簿记建档方式发行两个币种债券，其中五年期固息美元债10亿美元，利率为2.5%；三年期固息欧元债5亿欧元，利率为0.875%。

“本次发行吸引了全球投资者的踊跃认购，投资者类型广泛，尤其得到主权类投资机构的认可，其中包括主权财富基金、央行、银行及基金和资产管理公司等，带来了高品质的基石订单。”国开行称。

该行表示，国开行自2005年来首次发行境外外币债券，并首次同时发行双币种债券，不但有利于重塑国开行境外外币债券收益率曲线，更有利于满足不同币种投资者的投资需求，并向国际市场提供高品质、准主权类投资产品。此前国开行获得央行480亿美元注资。

国开行作为以发债为主要融资渠道的开发性金融机构，在国内市场年发债总规模逾万亿人民币，债券余额占国内债市约五分之一，是国内金融机构中债券发行规模最大、品种最全、创新性最高的发行人。