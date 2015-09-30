中企海外债券：国开行发美元及欧元双币种债，为外债管理改革后首宗

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月30日 - 中国国家开发银行 周三称，为配合国家“一带一路”战略，该行成功境外发行美元及欧元双币种债券，为阔别国际债市10年后再次回归，也是国家发改委将外债管理体制改为备案制后的首次发行，为中资机构后续境外发行外币债券树立了基准。
国开行的声明称，此次采用簿记建档方式发行两个币种债券，其中五年期固息美元债10亿美元，利率为2.5%；三年期固息欧元债5亿欧元，利率为0.875%。
“本次发行吸引了全球投资者的踊跃认购，投资者类型广泛，尤其得到主权类投资机构的认可，其中包括主权财富基金、央行、银行及基金和资产管理公司等，带来了高品质的基石订单。”国开行称。
该行表示，国开行自2005年来首次发行境外外币债券，并首次同时发行双币种债券，不但有利于重塑国开行境外外币债券收益率曲线，更有利于满足不同币种投资者的投资需求，并向国际市场提供高品质、准主权类投资产品。此前国开行获得央行480亿美元注资。
国开行作为以发债为主要融资渠道的开发性金融机构，在国内市场年发债总规模逾万亿人民币，债券余额占国内债市约五分之一，是国内金融机构中债券发行规模最大、品种最全、创新性最高的发行人。
此次交易联席主承销商为中国银行 、交通银行 香港分行、渣打银行、香港上海汇丰银行有限公司、法国巴黎银行和摩根大通 。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”