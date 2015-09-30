路透基点：永利澳门完成30亿美元贷款的修订及展期

路透香港9月30日 - 据赌场运营商永利澳门 周三向香港交易所提交的文件显示，该公司已修订了现有23亿美元贷款期限延长，并提高了贷款规模至30.5亿美元。

中国银行澳门分行、工银澳门、美银美林担任该交易的全球协调牵头安排行。该交易起初的贷款规模为28亿美元，目前仍处于银团参贷阶段。中国银行澳门分行担任融通代理、相互债权人代理及抵押代理。

这笔贷款包括约23亿美元等额的定期贷款和约7.5亿美元等额的循环信贷。借款人为Wynn Resorts Macau S.A。

这笔贷款是对2012年7月签署的23亿美元贷款的延展，后者由15.5亿美元五年期循环信贷部分和7.5亿美元六年期贷款组成。

定期贷款部分的最终到期时间已推后，将自2018年12月起按季度分期偿还本金金额的2.5%至7.33%，最后一期将于2021年9月偿还本金金额的50%。

循环信贷部分的最终到期时间为2020年9月。届时需偿还循环信贷部分下的任何未偿还借款。

文件还显示，永利澳门还可以将定期贷款和循环信贷的规模各扩大10亿美元。

借款方在一般银团阶段已获多家银行的参贷承诺，包括法国巴黎银行、加拿大丰业银行、星展银行和大丰银行。分配情况尚未确定。

文件还显示，定期贷款和循环信贷将每年根据借款人的杠杠比率按伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码150-225个基点计息。借款以Wynn Resorts Macau及Palo Real Estate Co Ltd.的绝大部分资产及权益作抵押，并由Palo及拥有Wynn Resorts Macau股权的若干附属公司担保。

借款将用与偿还Wynn Resorts Macau的现有债务，为永利皇宫的建设及发展提供资金，以及用作一般企业用途。(完)