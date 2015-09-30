更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月新高与离岸仍倒挂，但不具持续升值条件

* 人民币收创近一个月新高，中间价亦持续走升

* 离岸小幅调整，两地价差倒挂约80个点子

* 近期人民币走强或为应对外部变动预留波动空间

* 短期人民币持续升值条件并不具备 (新增收盘报价及更多评论)

路透上海9月30日 - 人民币兑美元即期 周三连五日收升并创近一个月新高，但较开盘回吐近半涨幅，中间价亦持续走升。交易员称，离岸连续强势明显提振在岸，但人民币持续升值条件并不具备，国内经济仍面临较大下行压力；央行近期引导人民币走强，或为应对外部变动预留波动空间。

他们并指出，早盘在岸高开亦成资金购汇时机，但预计国庆长假后购汇需求将上升，因需偿还假期间境外消费，届时央行维稳压力或将上升。离岸CNH 虽小幅回落，但目前两地价差小幅仍倒挂约80个点子，预计两地汇价或交替波动，价差大幅走阔概率不大。

“最主要的还是应对长假期间外面的波动吧，万一美国数据很好美元很强呢，现在腾出空间，也就离央行底线远一点，方便波动。”一外资行交易员表示，“但我并不认为近期汇率连续走强会在节后持续出现，总体来说人民币仍有一定的贬值空间。”

离岸CNH今日小幅回落，但仍高于在岸约80个点子；昨日离岸CNH巨幅震荡，盘中最大波动幅度亦超400点子，并一度触及6.3335元的8.11汇改以来新高。

“这几天在岸明显是跟离岸走，这么强也是有点出乎意料，但我感觉6.36附近应该差不多，不太会大贬也不会大升。”一中资行交易员表示。

市场分析人士认为，境外短期投机者基于中国央行维稳决心，短期选择认亏退场，空头回补引发离岸人民币汇率大涨。估计离岸人民币汇率经历这一段回升，下一步会维持较长时间的盘整，为下一轮做空人民币汇率积聚力量。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

全球汇市方面，欧元周三欧洲盘初全线下跌，因投资者聚焦欧元区通胀数据为负值的前景，这将提振欧洲央行扩大资产购买规模的预期。

中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3559。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3571 6.3636 0.10% 中间价 6.3613 6.366 0.07% 成交额 217.58亿美 230亿美元

元 日内波动幅度(pips) 62 日高6.351 日低6.3572 今年以来升贬幅度 -2.41% 2005年汇改以来升贬幅度 30.19% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,215 Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3497 6.3433 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5515 6.5515 R=>