欧元债市：德债收益率持于近一个月低点，市场等待欧元区通胀数据

欧元区通胀数据将于0900 GMT公布，路透调查预计9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期的增幅为零，这远低于欧洲央行设定的接近但低于2%的通胀目标。

德国10年期公债收益率 小升1个基点至0.60%，略高于周二所及的一个月低点0.57%。

10年期德债投资者在2015年第三季收获的以美元计回报为2.9%，但年内迄今仍为损失近7%。意大利10年期公债在第三季的回报为6.5%，超过其他路透追踪的主要资产类别。

意大利10年期公债 和西班牙10年期公债 的收益率上升约2个基点，分别报1.72%和1.89%。葡萄牙10年期公债收益率 则下跌4.5个基点，报2.41%。

葡萄牙周日将进行议会选举，据上周的调查，中右翼执政联盟料获得比反对派更多的席位，但可能无法达到绝对多数。（完）

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