《全球汇市》欧元全线下跌，因预计欧元区通胀数据将为负值

市场也将关注美联储主席叶伦，她将于周三1900GMT在一次会议上致欢迎辞，但并没有安排提问环节。

“如果她有意针对这一阵子的避险情绪做出什么明确表示，那么她可能会稍微改变一下上周四传达的信息，”澳洲国民银行资深汇市策略师Emma Lawson表示。

叶伦在上周四表示，她仍认为美联储将在今年稍晚开始升息。而在此之前的一周，美联储因近来金融市场动荡，推迟了市场期待已久的升息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1229 1.1245 -0.14 -7.18 1.2097

美元/日圆 120.01 119.71 0.25 0.48 119.68

欧元/日圆 134.75 134.68 0.05 -7.21 144.77

美元/瑞郎 0.9738 0.9714 0.25 -2.04 0.9941

英镑/美元 1.5152 1.5147 0.03 -2.70 1.5573

美元/加元 1.3410 1.3419 -0.07 15.42 1.1618

澳元/美元 0.7004 0.6982 0.32 -14.25 0.8168

新西兰元/美元 0.6378 0.6340 0.60 -18.20 0.7797

欧元/瑞郎 1.0938 1.0928 0.09 -9.05 1.2026

欧元/英镑 0.7409 0.7421 -0.16 -4.46 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3943 9.4359 -0.44 -0.15 9.4688

美元/挪威克朗 8.4325 8.4713 -0.46 12.85 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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