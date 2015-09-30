台湾债市：指标五年券殖利率收高，因柜买中心将限制单一机构持券筹码

* 指标五年公债殖利率收高 * 柜买中心将限制单一机构持券筹码 * 明日104/12主交投料在1.12-1.16% 路透台北9月30日 - 台湾五年公债104/13期 发行前交易殖利率周三收高。交易员表示，柜买 中心上周五宣布为维持主流券的流通筹码，增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持 券不得超过发行量三成的新规，令台债今日中性偏空反应。 证券交易商指出，104/12盘初殖利率随美债开低跌破1.13%，但受柜买中心将祭出新规影响，市场不安定 气氛浓厚，担心终端买盘缩手，致今日台债主流券盘势较为偏空，其中以正在发行前交易中的104/13殖利率弹 幅为最大。 〞一有消息有人会恐慌就丢，但104/12升破1.15%又有人回补。〞一位大型民营银行交易员说。 上述交易员亦称，央行降息半码的利多消息经过上周消化后，今日104/12走势呈现量缩整理格局，静待央 行释出更多宽松政策，也因柜买中心新规而收敛大部分跌幅，至于五年新券104/13发行前交易殖利率则因零星 成交及卖价报价较宽，致该券殖利率弹幅较大。 为提高公债次级市场流动性，台湾柜台买卖中心周三表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行 前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。 柜买中心预计本周将呈报金管会 证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.12-1.16%；五年公债104/13期发行前交易殖 利率主要区间则估在0.78-0.82%。 美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及一个月最低水准，因担心全球经济增长疲弱，拖累全球股市 降至两年低位。在纽约午后交易中，10年期公债 价格上涨10/32，收益率报2.057%，为8月26日来 最低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +2.00 0.8000% 0.8000-0.8200% 4.00 10 104/12 -0.37 1.1415% 1.1287-1.1550% 54.50 此外，台湾股市 周三小幅收高，扭转早盘跌势。分析师表示，因亚洲股、汇市普遍翻扬，台股也 随之弹升；由于中国即将展开国庆长假，国际热钱可能趁空档回流亚洲做多，台股或有续弹机会。 本周余日国际重要经济数据和事件： 9/30(三)：德国9月失业人数及失业率；国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加会谈；美国纽约联储总裁 杜德利发表演说；圣路易斯联储总裁布拉德发表演说；美国9月ADP民间就业报告；美国9月芝加哥采购经理人 指数(PMI)； 10/1(四)：中国金融市场休市；中国9月官方制造业及非制造业PMI、财新9月制造业PMI终值及8月服务业P MI；韩国9月日经/Markit制造业PMI；韩国9月进出口及贸易收支；旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演 说；美国9月建筑支出/9月供应管理协会(ISM)制造业指数；美国9月汽车销售年率； 10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国9月非农就业报告 ；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。 30 104/11 没有成交 20 104/7 1.8688 10 104/12 1.1415 5 104/9 0.7900 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)