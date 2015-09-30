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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 16:07 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率收高，因柜买中心将限制单一机构持券筹码

* 指标五年公债殖利率收高
    * 柜买中心将限制单一机构持券筹码
    * 明日104/12主交投料在1.12-1.16%

    路透台北9月30日 - 台湾五年公债104/13期 发行前交易殖利率周三收高。交易员表示，柜买
中心上周五宣布为维持主流券的流通筹码，增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持
券不得超过发行量三成的新规，令台债今日中性偏空反应。
    
    证券交易商指出，104/12盘初殖利率随美债开低跌破1.13%，但受柜买中心将祭出新规影响，市场不安定
气氛浓厚，担心终端买盘缩手，致今日台债主流券盘势较为偏空，其中以正在发行前交易中的104/13殖利率弹
幅为最大。
    
    〞一有消息有人会恐慌就丢，但104/12升破1.15%又有人回补。〞一位大型民营银行交易员说。
    
    上述交易员亦称，央行降息半码的利多消息经过上周消化后，今日104/12走势呈现量缩整理格局，静待央
行释出更多宽松政策，也因柜买中心新规而收敛大部分跌幅，至于五年新券104/13发行前交易殖利率则因零星
成交及卖价报价较宽，致该券殖利率弹幅较大。
    
    为提高公债次级市场流动性，台湾柜台买卖中心周三表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行
前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。 柜买中心预计本周将呈报金管会
证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。 
    
    交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.12-1.16%；五年公债104/13期发行前交易殖
利率主要区间则估在0.78-0.82%。     
    
    美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及一个月最低水准，因担心全球经济增长疲弱，拖累全球股市
降至两年低位。在纽约午后交易中，10年期公债 价格上涨10/32，收益率报2.057%，为8月26日来
最低。   
                 
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   +2.00      0.8000%   0.8000-0.8200%       4.00
  10  104/12                   -0.37      1.1415%   1.1287-1.1550%      54.50
 
    此外，台湾股市       周三小幅收高，扭转早盘跌势。分析师表示，因亚洲股、汇市普遍翻扬，台股也
随之弹升；由于中国即将展开国庆长假，国际热钱可能趁空档回流亚洲做多，台股或有续弹机会。            
    
    本周余日国际重要经济数据和事件：       
    
    9/30(三)：德国9月失业人数及失业率；国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加会谈；美国纽约联储总裁
杜德利发表演说；圣路易斯联储总裁布拉德发表演说；美国9月ADP民间就业报告；美国9月芝加哥采购经理人
指数(PMI)； 
    
    10/1(四)：中国金融市场休市；中国9月官方制造业及非制造业PMI、财新9月制造业PMI终值及8月服务业P
MI；韩国9月日经/Markit制造业PMI；韩国9月进出口及贸易收支；旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演
说；美国9月建筑支出/9月供应管理协会(ISM)制造业指数；美国9月汽车销售年率；
  
    10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国9月非农就业报告
；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                        1.8688
         10      104/12                        1.1415
          5       104/9                        0.7900
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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