新兴汇市：马币小幅上涨，但料创1997年以来的最大季度跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**印尼卢比**
印尼央行副总裁Mirza Adityaswara周三表示，该央行计划在卢比远汇市场实施干预，作为其在现汇市场支持卢比汇价举措的补充。
印尼卢比兑美元周二触及17年低点14,730卢比。印尼卢比是本季度表现第二糟糕的新兴亚币，最糟糕的是马币。
美元兑印尼卢比本季度累计上涨9.8%。
**韩国韩元**
韩元周三获得提振，受本地出口商的美元卖盘支撑。也有传闻称，美元止损卖盘被触发。
**坡元**
路透调查显示，新加坡金管局可能在10月召开的会议上放松货币政策，因经济陷入衰退的风险加大，且通胀前景也面临下行风险。
金管局的政策决定以及政府的第三季度国内生产总值(GDP)初值料在10月中旬前后公布。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 121.13 104.80 -13.48 -1.21 119.66
坡元 1.3814 1.2673 -8.26 -4.01 1.3260
台币 31.670 29.979 -5.34 +0.15 31.718
韩元 1122.84 1050.30 -6.46 -2.10 1099.30
泰铢 32.79 32.95 +0.49 +0.34 32.90
菲律宾披索 44.19 44.45 +0.59 +1.20 44.72
印尼卢比 13180.00 12150.00 -7.81 -6.07 12380.00
印度卢比 62.58 62.26 -0.51 +0.72 63.03
马币 3.6890 3.2865 -10.91 -5.22 3.4965
人民币 6.2614 6.0506 -3.37 -0.92 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/张明钧；审校 高琦/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”