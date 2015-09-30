新兴汇市：马币小幅上涨，但料创1997年以来的最大季度跌幅

**印尼卢比**

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara周三表示，该央行计划在卢比远汇市场实施干预，作为其在现汇市场支持卢比汇价举措的补充。

印尼卢比兑美元周二触及17年低点14,730卢比。印尼卢比是本季度表现第二糟糕的新兴亚币，最糟糕的是马币。

美元兑印尼卢比本季度累计上涨9.8%。

**韩国韩元**

韩元周三获得提振，受本地出口商的美元卖盘支撑。也有传闻称，美元止损卖盘被触发。

**坡元**

路透调查显示，新加坡金管局可能在10月召开的会议上放松货币政策，因经济陷入衰退的风险加大，且通胀前景也面临下行风险。

金管局的政策决定以及政府的第三季度国内生产总值(GDP)初值料在10月中旬前后公布。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.13 104.80 -13.48 -1.21 119.66

坡元 1.3814 1.2673 -8.26 -4.01 1.3260

台币 31.670 29.979 -5.34 +0.15 31.718

韩元 1122.84 1050.30 -6.46 -2.10 1099.30

泰铢 32.79 32.95 +0.49 +0.34 32.90

菲律宾披索 44.19 44.45 +0.59 +1.20 44.72

印尼卢比 13180.00 12150.00 -7.81 -6.07 12380.00

印度卢比 62.58 62.26 -0.51 +0.72 63.03

马币 3.6890 3.2865 -10.91 -5.22 3.4965

人民币 6.2614 6.0506 -3.37 -0.92 6.2040

(完)

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