金属期市：伦敦期铜走坚，智利减产消息带来支撑

据7月路透调查中分析师预估中值，全球铜市供应今年料略微过剩262,500吨。

0738GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.7%至每吨5,056美元，上日收盘持平，但盘中触及一个月低点4,915.50美元。

沪铜 涨1.8%至每吨38,600元人民币(6,074美元)。沪锌 涨3%，铅 劲扬4%，受益于空头回补及平仓操作。中国市场从周四开始将休市一周。

矿业集团嘉能可 周二称其仍强劲到足以应对当前大宗商品市场的震荡，这番表态帮助其股价上涨20%。

中国国务院周二表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策.

“该政策...料刺激汽车生产复苏，进而会支撑对铜和钢的需求，”Argonaut Securities在一份报告中称。(完)

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