CNH动态：“维稳”基调下离岸人民币再超在岸，“倒挂”走势料持续至节后

路透香港9月30日 - 离岸人民币兑美元继昨日强势上攻后，周三走势相对平稳，并与在岸汇率价差仍保持倒挂近一百个点子。交易人士认为，临近“十一长假”，市场频现干预之手，近日人民币凌厉走势逼退空头，凸显监管层“维稳决心”。

离岸人民币即期昨日在跨节买需大增、中资机构大单频现、人民币空头平仓等多重因素作用下，飙升并触及6.3410的“8.11”汇改来最高位，境内外价差倒挂逾200点，创下自2014年3月来最高。周三盘中仅小幅回跌，并与CNY仍呈“倒挂”走势。

“近日可见监管层借中资大行在市场干预，往年海外做市商喜欢在十一长假中资机构缺席时赌空CNH，今年明显感觉是中国央行‘先下手为强’，下手迅速把空头打爆仓，来逼退空方以示警告，不要在中资空场时疯狂做空人民币。”一位外资大行资深交易人士称。

他认为，监管层透露出的维稳决心很坚定，所以短期内人民币已没有升值或贬值预期，但人民币继续走升的空间亦不大，毕竟新兴市场资本外流是大势，但到年底前市场均会有所支撑，“不像有些外资投行看得那么悲观到6.5-6.6，我认为年底前会围绕6.4上下波幅震荡。”

市场人士表示，离岸CNH市场近日频现干预身影，汇价走势强劲，与在岸价差由上周动辄负500-600点差收窄至倒挂的正的70个点子左右或成“十一假期”前后的常态。

中国国家外汇管理局周三发布2015年上半年中国国际收支报告称，良好的宏观经济基本面是抵御外部冲击的根本保障。而汇率制度灵活性及其与资本账户开放的协调十分重要，且开放步伐应与一国的经济金融状况相适应。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

**离岸人民币资金利率仍居高位**

受“十一”黄金周将至及季结等因素，香港离岸资金利率近两日亦维持高位，其中银行同业隔夜拆息(HIBOR)定盘价周二创下历史新高8.729%，周三有所回落，但仍高居6.741%。一周、两周拆息亦在6%上方。市场人士指出，离岸市场9月底季末结算在即、加之中国央行CNH市场干预均促使资金价格走升。

一位中资机构人士亦分析道，CNH短端利率居高不下与近期套利套汇盘平盘也有一定关系，即杠杆头寸平盘过程中造成一定的CNH现金需求，引起短端CNH利率走升。

在反映市场实际需求的拆借市场，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 周三继续飙升报5.0%，昨日在3.5/3.80%，一月期报4.92/5.12%,亦较昨日走升。反映出9月末季结前的资金形势紧张。

同时间，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,862/1,902；上日则在1,950。

本地时间16：12分，离岸人民币现汇 报6.3491，较上日跌56点子或0.09%。盘中窄幅波动，在岸人民币兑美元 周三已连续五日走升，盘中破6.35关口至6.3561，一度创下自8.11以来的新高。

新兴亚币兑美元周三上涨，但本季度料录得巨大跌幅，马币(林吉特)料将创出近18年的最大季度跌幅，因MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨提振了风险偏好。（完）