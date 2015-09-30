重发-日本经济：财务省呼吁切忌重犯1980年代泡沫期的政策错误--报告

(重发以调整标题措辞)

路透东京9月30日 - 日本财务省周三向决策者发声，呼吁他们要避免重犯1980年代“泡沫期”的错误，当时采取的扩张性财政政策导致日本公共债务在之后的失落20年里如滚雪球一般的膨胀。

在提交给财务大臣麻生太郎的顾问委员会的报告中，财务省强调指出了扩张性财政政策的风险。委员会周三开始对始自2016年4月的财政年度预算进行讨论。

政府部门已经提出102.4万亿日圆的创纪录预算请求，其中为日本快速老龄化的社会在社会保障方面的支出大增。

“回顾二战后的财政管理，特别是1980年代末的泡沫期，一旦经济处于良好形势，支出就需要加以限制，以便在财政整固方面取得稳定进展。”报告写道。

“这样的财政管理有助于限制经济波动，有益于持续稳定增长，并保证未来有财政举措空间来因应经济震荡。”

财务省报告称，日本在走向1991年资产泡沫破裂的路上持“扩张性”财政立场。当时，从1986财年到1990财年，日本年度预算支出以每年3.3%的速度扩张，同期经济名义增长率平均为6.5%。

自泡沫破裂后，日本债务与GDP之比增长三倍多，因经济增速偏低且未能控制对老龄化人口的社会保障支出增长。当前财年，这一比例料达到231%。

首相安倍晋三在解决公共债务方面，把经济成长和提高税收优先于撙节。目前日本的公共债务是日本经济规模的两倍多，迄今为发达国家最高。