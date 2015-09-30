重发-日本经济：财务省呼吁切忌重犯1980年代泡沫期的政策错误--报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(重发以调整标题措辞)
路透东京9月30日 - 日本财务省周三向决策者发声，呼吁他们要避免重犯1980年代“泡沫期”的错误，当时采取的扩张性财政政策导致日本公共债务在之后的失落20年里如滚雪球一般的膨胀。
在提交给财务大臣麻生太郎的顾问委员会的报告中，财务省强调指出了扩张性财政政策的风险。委员会周三开始对始自2016年4月的财政年度预算进行讨论。
政府部门已经提出102.4万亿日圆的创纪录预算请求，其中为日本快速老龄化的社会在社会保障方面的支出大增。
“回顾二战后的财政管理，特别是1980年代末的泡沫期，一旦经济处于良好形势，支出就需要加以限制，以便在财政整固方面取得稳定进展。”报告写道。
“这样的财政管理有助于限制经济波动，有益于持续稳定增长，并保证未来有财政举措空间来因应经济震荡。”
财务省报告称，日本在走向1991年资产泡沫破裂的路上持“扩张性”财政立场。当时，从1986财年到1990财年，日本年度预算支出以每年3.3%的速度扩张，同期经济名义增长率平均为6.5%。
自泡沫破裂后，日本债务与GDP之比增长三倍多，因经济增速偏低且未能控制对老龄化人口的社会保障支出增长。当前财年，这一比例料达到231%。
首相安倍晋三在解决公共债务方面，把经济成长和提高税收优先于撙节。目前日本的公共债务是日本经济规模的两倍多，迄今为发达国家最高。
报告称，日本上次出现类似的债务与GDP比率是在二战结束前，当时军事支出损及公共财政状况。(完) (编译 高琦/李爽 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”