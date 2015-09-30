中国新债：海南省10月13日将招标发行87.2亿元一般和专项地方债

路透上海9月30日 - 中国海南省财政厅周三公告，将于10月13日招标发行总额87.2032亿元人民币地方债，其中一般债券51.2548亿元，专项债券35.9484亿元。

上述一般债券全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年四种，除三年期发行量为5.3548亿元外，另外三期计划发行规模均为15.3亿元。

专项债中新增债券8亿元，置换债券27.9484亿元。期限含五、七和10年，三个期限发行量依次为18.4484亿元、7亿元和10.5亿元。

具体招标时间上，一般债券为10月13日上午9:20-10:00，专项债券为10:20-11:00；均自10月14日起发行并计息，10月16日发行结束。大公国际资信对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 边竞；审校 张喜良)