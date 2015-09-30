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市场报道 | 2015年 9月 30日 星期三 16:49 BJT

全球贵金属：9月29日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦不变

路透9月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓与周一持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,995,797.1 9月29日 21,995,797.1　 9月28日 0.0 0.00%

iShares 317,384,830.2 9月29日 318,243,495.0 9月28日 0.0 0.00% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 李爽)

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