英国经济：第二季经常帐赤字大幅收窄，生活水准快速提升

英国2015年第二季GDP终值为较前季增长0.7%，与8月28日公布的初值持平，当季GDP较上年同期增幅略下修至2.4%。

2014年全年GDP增幅从3.0%下修至2.9%，但仍为2005年以来的最大增幅，2015年第一季GDP增幅修正后仍为0.4%。

周三的数据证实，英国经济在今年上半年强劲增长，但数据未能很好地反映出中国和其他新兴市场最近数月动荡对英国产生了多大影响。这些市场的动荡对英国出口构成了打击。