台湾数据：8月景气对策信号为代表低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分

路透台北9月30日 - 台湾国家发展委员会周三称，8月景气对策信号持续为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分。

内需方面，资本设备、半导体设备进口明显扩增，显示民间投资有所提升；但企业对未来景气看法仍偏保守，难免影响投资力道。民间消费在就业情势稳定与百货公司周年庆激励下，动能可望维持；惟近月消费者信心下滑，对民众购买意愿之影响仍须密切关注。整体而言景气第四季起可望逐渐好转，明年将优于今年。