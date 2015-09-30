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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 17:19 BJT

台湾数据：8月景气对策信号为代表低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分

路透台北9月30日 - 台湾国家发展委员会周三称，8月景气对策信号持续为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分。

国发会表示，展望未来，先进国家经济相对稳定，加上欧美年底采购旺季将至，出口情势可望逐步改善；惟中国大陆等新兴国家景气持续放缓，以及美国联准会升息动向等风险仍须留意。

内需方面，资本设备、半导体设备进口明显扩增，显示民间投资有所提升；但企业对未来景气看法仍偏保守，难免影响投资力道。民间消费在就业情势稳定与百货公司周年庆激励下，动能可望维持；惟近月消费者信心下滑，对民众购买意愿之影响仍须密切关注。整体而言景气第四季起可望逐渐好转，明年将优于今年。

上月的景气对策信号是蓝灯，综合判断分数14分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/)

台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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