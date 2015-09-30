欧洲汇市：英镑全线上涨，因英国第二季经常帐赤字大幅收窄

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英镑兑美元 在数据公布后涨至1.5180，日内涨幅0.2%，数据公布之前报1.5155。英镑兑欧元 上涨0.4%至0.73965。
“赤字的缩窄已经被市场所注意，英镑因此立刻做出了反应，但数据大体还是只告诉了我们已经了解的事实，即英国经济表现强劲。”西联汇款外汇分析师Nawaz Ali说道。
“我们不知道的是，英国经济将如何对中国引发的金融市场风险做出应对。”
英国央行料将追随美联储的升息脚步。但鉴于英国通胀率现在为零，以及对中国经济放缓和其对全球经济影响的担忧，英国央行现在并不急于采取行动。
英镑兑欧元本季度跌去约4.5%，英镑贸易加权指数 下滑近3%，对于英国自2007年以来首次升息的时间预期已经推后到明年下半年，而非此前预估的2016年初。（完）
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