欧洲汇市：英镑全线上涨，因英国第二季经常帐赤字大幅收窄

英镑兑美元 在数据公布后涨至1.5180，日内涨幅0.2%，数据公布之前报1.5155。英镑兑欧元 上涨0.4%至0.73965。

“赤字的缩窄已经被市场所注意，英镑因此立刻做出了反应，但数据大体还是只告诉了我们已经了解的事实，即英国经济表现强劲。”西联汇款外汇分析师Nawaz Ali说道。

“我们不知道的是，英国经济将如何对中国引发的金融市场风险做出应对。”

英国央行料将追随美联储的升息脚步。但鉴于英国通胀率现在为零，以及对中国经济放缓和其对全球经济影响的担忧，英国央行现在并不急于采取行动。

英镑兑欧元本季度跌去约4.5%，英镑贸易加权指数 下滑近3%，对于英国自2007年以来首次升息的时间预期已经推后到明年下半年，而非此前预估的2016年初。（完）

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