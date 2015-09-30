中国房地产：提高公积金实际贷款额度，切实改善公积金使用效率--住建部

路透北京9月30日 - 为切实提高住房公积金使用效率，中国住建部联合财政部和中国央行共同发布通知称，今年8月末公积金资金运用率低于85%的城市，要综合考虑当地房价水平、贷款需求和借款人还款能力，提高住房公积金个人住房贷款实际额度。该通知自2015年10月8日起执行。

住建部网站刊登的通知并显示，公积金贷款月还款额与月收入比上限可控制在50%-60%；贷款偿还期限可延至借款人法定退休年龄后五年，最长贷款期限为30年。推行按月划转住房公积金冲还贷款本息业务。

通知并称，设区城市统筹使用资金，拓宽贷款资金筹集渠道，有条件的城市要积极推行住房公积金个人住房贷款资产证券化业务，盘活住房公积金贷款资产。

在政府审批方面，通知要求简化业务审批要件，提高管理效率和服务水平，同时建立考核问责制度。

住建部此前亦曾发文，推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求。

为进一步改进住房金融服务，支持合理住房消费，中国央行今日亦规定，在不实施“限购”措施的城市，居民首套房最低首付款比例调整为不低于25%。 （完）

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