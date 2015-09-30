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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 18:02 BJT

香港个股：Elliott Capital增持东亚银行股份至6.02%--联交所资料

路透香港9月30日 - 据香港联交所周三的资料显示，国际知名对冲基金Elliott Capital继续增持东亚银行 的股份，持股比例升至6.02%。

此前入禀法院向东亚索取配股文件的Elliott Capital自8月以来继续在市场吸纳东亚的股份，最近一次须披露交易为于9月23日按平均每股26.183港元购入约117万股股份，涉资3,055万港元。

本次增持后，Elliott Capital持有东亚1.59亿股股份，持股比例6.02%，是继日本三井住友银行、西班牙银行Caixa Bank 及国浩集团 之后的第四大股东。

东亚此前向三井住友配售约66亿港元的股份，但Elliott Capital质疑交易的正当性并成功取得法院同意向东亚索取配股文件。当时Elliott Capital披露其持有东亚的2.5%股份，而Elliott Capital的基金管理规模大约256亿美元。

东亚为香港五间本地系统重要性银行之一。该股今天收升2.77%，报26港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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