香港个股：Elliott Capital增持东亚银行股份至6.02%--联交所资料

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月30日 - 据香港联交所周三的资料显示，国际知名对冲基金Elliott Capital继续增持东亚银行 的股份，持股比例升至6.02%。
此前入禀法院向东亚索取配股文件的Elliott Capital自8月以来继续在市场吸纳东亚的股份，最近一次须披露交易为于9月23日按平均每股26.183港元购入约117万股股份，涉资3,055万港元。
本次增持后，Elliott Capital持有东亚1.59亿股股份，持股比例6.02%，是继日本三井住友银行、西班牙银行Caixa Bank 及国浩集团 之后的第四大股东。
东亚此前向三井住友配售约66亿港元的股份，但Elliott Capital质疑交易的正当性并成功取得法院同意向东亚索取配股文件。当时Elliott Capital披露其持有东亚的2.5%股份，而Elliott Capital的基金管理规模大约256亿美元。
东亚为香港五间本地系统重要性银行之一。该股今天收升2.77%，报26港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”