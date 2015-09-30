路透基点：中集安瑞科签署1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港9月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的中集安瑞科控股有限公司今日签署了1.5亿美元三年期贷款。

台北富邦商业银行担任唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。三家银行在一般银团阶段以牵头行身份加入，还有两家银行以主办行身份加入，另有七家银行以安排行身份加入。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。两年宽限期结束后，将分三期每半年不等额偿还：第一期和第二期各偿还10%，第三期偿还80%。平均贷款期限为2.85年。

资金用于一般企业用途。