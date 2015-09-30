路透基点：中集安瑞科签署1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的中集安瑞科控股有限公司今日签署了1.5亿美元三年期贷款。
台北富邦商业银行担任唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。三家银行在一般银团阶段以牵头行身份加入，还有两家银行以主办行身份加入，另有七家银行以安排行身份加入。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。两年宽限期结束后，将分三期每半年不等额偿还：第一期和第二期各偿还10%，第三期偿还80%。平均贷款期限为2.85年。
资金用于一般企业用途。
中集安瑞科立足能源、化工、食品装备行业，为客户提供运输、储存、加工的关键装备、工程服务及系统解决方案。(完) (编译 汪红英；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”