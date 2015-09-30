《汇市简讯》美元/瑞郎支撑强劲，避险需求转淡

1002GMT * 美元/瑞郎受惠于整体市场情势。欧洲盘中自0.9755起有卖盘 * 下跌空间有限，位于0.9685的一目均衡转换线提供稳固支撑 * 0.9688为周二底部，亚洲盘低点位于0.9708 * 可能见到反弹，瑞郎避险需求今日看来略为转淡 * 瑞士9月KOF领先成长指标为100.4，路透调查预估为100.9 * 技术图表 Chart: link.reuters.com/guh75w (完) (编译 张明钧; 审校 张荻)