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市场报道 | 2015年 9月 30日 星期三 18:12 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎支撑强劲，避险需求转淡

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    * 美元/瑞郎受惠于整体市场情势。欧洲盘中自0.9755起有卖盘
    * 下跌空间有限，位于0.9685的一目均衡转换线提供稳固支撑
    * 0.9688为周二底部，亚洲盘低点位于0.9708
    * 可能见到反弹，瑞郎避险需求今日看来略为转淡
    * 瑞士9月KOF领先成长指标为100.4，路透调查预估为100.9 
    * 技术图表 Chart: link.reuters.com/guh75w
    (完)
  
 (编译 张明钧; 审校 张荻)

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