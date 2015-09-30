《汇市简讯》美元/瑞郎支撑强劲，避险需求转淡

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
1002GMT * 美元/瑞郎受惠于整体市场情势。欧洲盘中自0.9755起有卖盘 * 下跌空间有限，位于0.9685的一目均衡转换线提供稳固支撑 * 0.9688为周二底部，亚洲盘低点位于0.9708 * 可能见到反弹，瑞郎避险需求今日看来略为转淡 * 瑞士9月KOF领先成长指标为100.4，路透调查预估为100.9 * 技术图表 Chart: link.reuters.com/guh75w (完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。