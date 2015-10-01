重温稿--台湾货币市场：隔拆利率走扬，台风假打乱季底调度节奏

* 台风假打乱季底调度节奏 * 隔拆利率走扬且取得不易 * 短票与RP利率大致持稳 记者 董永年 路透台北9月30日 - 台湾银行短率周三稳中趋扬。资金调度人士指出，今日适逢季底， 但碰巧昨日杜鹃台风来袭金融市场暂停交易，使得调度节奏大乱，不少银行保守因应，不愿 拆出资金，令隔夜拆款利率走扬。 他们表示，利率较高的短票与债市附买回(RP)交易较无影响，上午10点过后陆续有资金 释出，不过拆款就要等到下午才会比较明确。由于整体资金相当宽裕，预料不致出现调度无 门的窘况。 〞拆款优先，利率好谈。〞一位大型票券商资调人士说。 另一大型银行交易主管则称，中秋假期与台风假共累积四天的交割必须处理，而且正好 遇到季底，因此各家银行都相当保守，因此要等到稍晚才会放出资金。 杜鹃(DUJUAN)台风侵袭台湾，台北市政府宣布，周二(29日)全日停止上班，台湾金融市 场包括股市、期市、债市和汇市休市一日，交割顺延。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.313% 0.302% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.350% --一周拆款利率区间 0.300-0.440% 0.300-0.440% --两周拆款利率区间 0.300-0.430% 0.370-0.430% **短票发行大增** 短票方面，票券商交易员表示，由于累积了两天，今日发票数量明显增加，不过银行端 市况紊乱，买票需求预估要等到下午才会放大。 也有票券商交易员称，由于昨日放台风假，今日新发行的短票要等到下午才能销售，如 此将延误交割，因此只能卖库存或是昨日发行的短票。 〞银行市况很乱，每家资金计算方式不一样。〞一位大型票券公司交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.43%；60天期、90天期短票 分别成交在0.44%、0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 435%，前日在0.463%；上日成交量148.09亿台币，前日125.39亿台币。 台湾央行周三共发行5,307.5亿台币定存单，与今日存单到期金额5,308亿台币相较，存 单发行余额减0.5亿台币。周四央行存单到期金额1,227.7亿台币、周五267亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为271亿台币，累积超额准备为8,473亿台币、 加计前期1%的超额准备9,824亿台币。 **RP资金调度不难** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，受台风休假，且今日适逢季底影响，今日RP市 场较为忙乱，不过利率未见走扬，仍维持上周五调整后的水准。 一证券商交易员指出，由于累积了周一与周二的交易，单子比较多，不过大部分都有续 ，纵然有到期未续者，资金也蛮好找的。 〞累积了两天，次级还有初级都叠在一起。〞一位大型证券商交易员说。 今日有鸿海 90亿台币公司债、玉山银行37.5亿金融债、元大银行14.5亿金融 债、日本瑞穗银行5.38亿美元30年美元债、远东商银30亿台币金融债以及华泰银6.6亿金融 债交割。 本周资金变化因子尚有周五远东新 52亿台币公司债交割。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.45%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.53-0.55%。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.38-0.39%；一周公债 附买回利率区间则落在0.41-0.43%；极短天期公司债RP利率区间则落在0.40-0.41%，一周公 司债附买回利率区间则落在0.44-0.48%；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象 不同，有所差异。(完) (审校 曾祥进)