台湾央行：10月1日起调降国库局国库机关专户存款牌告利率

路透台北9月30日 - 台湾央行周三宣布，配合9月25日起调降重贴现率半码(0.125个百分点)，自10月1日(周四)起调降央行国库局国库机关专户存款牌告利率。

央行新闻稿指出，明日起央行国库局国库机关专户存款牌告利率调整为：在活期存款利率及活期储蓄存款利率部分，分别由年息0.17%及0.33%，调降为年息0.15%及0.31%。

而在一个月期、三个月期、六个月期及一年期定期存款方面，利率则分别由年息0.55%、0.60%、0.70%及0.80%，调降为年息0.48%、0.53%、0.63%及0.73%。

另外，央行这次并增订九个月期定期存款，利率为年息0.66%。