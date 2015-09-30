台湾央行：10月1日起调降国库局国库机关专户存款牌告利率

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月30日 - 台湾央行周三宣布，配合9月25日起调降重贴现率半码(0.125个百分点)，自10月1日(周四)起调降央行国库局国库机关专户存款牌告利率。
央行新闻稿指出，明日起央行国库局国库机关专户存款牌告利率调整为：在活期存款利率及活期储蓄存款利率部分，分别由年息0.17%及0.33%，调降为年息0.15%及0.31%。
而在一个月期、三个月期、六个月期及一年期定期存款方面，利率则分别由年息0.55%、0.60%、0.70%及0.80%，调降为年息0.48%、0.53%、0.63%及0.73%。
另外，央行这次并增订九个月期定期存款，利率为年息0.66%。
台湾央行上周四(24日)召开理监事会议决议调降重贴现率半码至1.75%，以提振景气，为央行六年半来首次降息。 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”