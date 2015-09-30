国际油市：亚洲柴油价差依旧持稳，受助于印尼的需求和供给减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月30日 - 亚洲柴油价差周三依旧持稳，行业消息人士称，这受助于来自印尼的现货需求，以及对日本供给将进一步减少的预期。
一位行业消息人士称，日本的TonenGeneral Sekiyu可能在10月11日左右关闭其Wakayama炼厂日产能13.2万桶的原油蒸馏装置，进行例行维护。
该消息人士称，对该炼厂外围设备的维护近期已开始，包括原油蒸馏装置在内的所有设备的维护预计在11月底左右完成，原油蒸馏装置料在此之前的一段时间重启。
印尼的一些现货需求也支撑价格。
行业消息人士称，印尼Wilmar Trading正在求购一艘10月末船期的高硫柴油船货。该公司上一次求购柴油是在6月，不过尚不清楚最终是否购买了柴油船货。
不过交易员表示，印尼的柴油需求已全面减少，这是因为矿业放缓，该国的进口可能进一步下降，因国有炼厂在其Cilacap炼厂再添一套新设备。
Pertamina在周三的一份公告中称，预计Cilacap炼厂的一座新装置和位于东爪哇的TPPI炼厂将助其将RON88汽油的年进口量最多缩减30%。
Pertamina预计该装置将在10月中旬以前启用。
官方周三公布的数据显示，日本8月总油品销售同比增涨，为连续第五个月同比增长，受助于汽油和柴油需求强劲。
比如煤油销售同比增长5.5%。
现货市场未有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”