中国企业：光明食品集团1.1亿欧元收购西班牙米盖尔公司正式完成交割

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月30日 - 中国光明食品集团周三在西班牙巴塞罗那宣布，旗下全资子公司--上海糖酒集团1.1亿欧元收购西班牙大型食品分销商米盖尔公司(Miquel Alimentació)已正式完成交割；此次收购交易中光明股权占比72%，战略投资者占比28%。
光明食品集团发布的新闻稿并显示，这是今年以来中国食品行业在西班牙规模最大的一次海外收购，也是中国大型食品企业首次进入西班牙食品分销流通领域。
此次交易由国有企业牵头控股，引进中建投、东华通等社会资本作为战略投资者参股。
新闻稿还援引相关资料称，米盖尔公司是西班牙领先的食品分销批发、品牌运营及供应链管理企业，其现付自提业务（Cash & Carry）在西班牙该细分市场中排名第二，2014年米盖尔公司销售收入约9亿欧元。
光明食品集团此前已在海外收购了七家公司，其中不少是当地分销和代理公司，例如澳大利亚玛纳森公司、法国知名葡萄酒经销商DIVA波尔多葡萄酒公司。
光明食品集团去年营收超过1,200亿元，已确立乳业、糖业、肉业、菜业、米业、品牌食品、现代农业、商业通路和地产物流、金融的“8＋2”主营业务，并拥有光明乳业 、金枫酒业 等四家A股上市公司。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”