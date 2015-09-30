国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至三周低点，市场关注科威特定期谈判

路透新加坡9月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至三周低点每桶79.50美元，因预计将有更多来自西方的供给抵达亚洲。

交投活动依旧清淡，因交易员等待科威特与亚洲买家下周定期供给谈判的结果。此次谈判涉及今年12月至明年11月的供给。

科威特石油(KPC)去年签署的定期供给合同，价格为离岸价每吨较中东报价升水15美元，比前一年度下降38%。

一些交易员预计，新的定期合约的升水将保持在两位数中段区间以内。

新加坡现货市场上，维多以每吨439美元向伊藤忠出售一艘11月下半月的石脑油船货。

日本石油连盟称，9月26日止当周该国石脑油库存攀升117万桶至1,148万桶。

数据还显示，日本8月石脑油销售同比增长6.4%至每日772,065桶，进口则增长2%至468,227桶。

亚洲汽油裂解价差跌至六日低点每桶13.55美元。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。联合石化以每桶61.80美元向兴隆出售一艘船期为10月22-26日的92号汽油船货。托克以每桶61.70美元向贡沃出售一艘船期为10月21-25日的92号汽油船货。(完)

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