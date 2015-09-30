亚洲橡胶：稍稍反弹，受本土和亚洲其它股市复苏的带动

不过本月TOCOM期胶收跌5.4%，连续第四个月录得跌幅。

“橡胶价格在股市反弹后上涨，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa说。

亚洲股市周三上涨，之前曾跌至三年低点，不过对于大宗商品价格和中国经济的担忧仍挥之不去。

日本股市周三反弹收高，未受工业生产数据意外下降影响。数据显示，日本8月工业生产连续第二个月意外下降。日经指数收盘涨2.7%至17,388.15点，但第三季累计下跌14.1%，为跌幅最大的发达市场之一。

不过交易员表示，许多投资者仍在观望，他们在等待着中国周四以及美国周五的数据。

“如果中国PMI数据显露出经济进一步放缓的迹象，TOCOM指标期胶或将跌破9月低点162.7日圆，”Tazawa说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌55元人民币，收于每吨11,280元人民币。

新加坡SICOM-10月期胶 最新报每公斤124.5美分，上涨0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)